پایش مستمر کیفیت آب و مواد غذایی در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی در حوزه سلامت محیط و کار افزود: از ابتدای تیرماه تاکنون، پنج هزار و ۹۳۶ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، دو هزار و ۴۴۹ بازرسی از اماکن عمومی صورت گرفته و همزمان سه هزار و ۵۸۱ کارت بهداشتی برای شاغلان این حوزه صادر شده است.

وی اظهار داشت: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۳ هزار و ۱۷۰ کیلوگرم مواد غذایی ناسالم و غیرقابل مصرف شناسایی و معدوم شد تا از عرضه فرآورده‌های غیربهداشتی و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.

شریفی با اشاره به پایش مستمر کیفیت آب و مواد غذایی گفت: در این بازه زمانی، ۶۲۳ نمونه آب آشامیدنی و ۴۹۶ نمونه مواد غذایی بررسی شده است.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی و برخورد با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یا اماکن عمومی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.