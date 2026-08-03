به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای رهایی از موج انتقادات داخلی به دلیل تبعات پرهزینه تجاوز نظامی اش علیه ایران ملتمسانه اعلام کرد: همین الان قیمتهای نفت برای مصرفکننده را پایین بیاورید.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: مایک ویرث، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت «شورون»، به تازگی در مصاحبه ای با ماریا بارتیروموی، تمام دلایل موفقیت چشمگیر شرکتش را برشمرد. تنها نکتهای که او به شکل مصلحت آمیزی از ذکر آن غافل شد، این است که بدون نبوغ، دوراندیشی، قدرت و ثبات دولت ترامپ، صنعت نفت و حتی خودِ کشور ما نابود میشدند! برای نمونه، آنها مایک و شرکت شورون را از ونزوئلا بیرون انداختند، اما اکنون آنها بازگشتهاند. این وضعیت در مورد سایر شرکتهای نفتی نیز صدق میکند... و همین حالا قیمتهای نفت برای مصرفکننده (خردهفروشی) را پایین بیاورید!
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