اجلالی: وحدت شیعه و سنی در باشماق جلوه ماندگار فرهنگ اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید اجلالی عصر دوشنبه با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از موکب فرهنگ و هنر مرز بین‌المللی باشماق بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای ویژه زائران اربعین قرار گرفتند.

وی در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های فرهنگی اربعین در استان کردستان، اظهار کرد: امروز در مرز باشماق شاهد شکل‌گیری فضایی کم‌نظیر از همدلی، معنویت و فعالیت‌های فرهنگی هستیم که حاصل مشارکت مردم استان، هنرمندان و خادمان اربعین است.

وی افزود: همراهی برادران اهل سنت و شیعه در خدمت‌رسانی به زائران، تصویری ماندگار از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشته و این همدلی ارزشمند، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرز باشماق به شمار می‌رود.

باشماق؛ روایت وحدت در مسیر اربعین

نماینده کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه مرز باشماق ظرفیت ویژه‌ای برای نمایش انسجام و همبستگی مسلمانان دارد، گفت: در این مرز، مواکب اهل سنت و تشیع بدون هیچ تفاوتی در کنار یکدیگر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت می‌کنند و این صحنه‌ها، پیام روشنی از برادری، محبت و وحدت اسلامی به جهانیان مخابره می‌کند.

اجلالی تصریح کرد: آنچه امروز در باشماق دیده می‌شود، تنها ارائه خدمات به زائران نیست، بلکه نمایش فرهنگ اصیل مردم کردستان و ارادت مشترک آنان به اهل‌بیت (ع) است؛ فرهنگی که ریشه در باورهای دینی و تاریخی مردم این خطه دارد.

استقبال زائران از برنامه‌های فرهنگی و هنری

وی با اشاره به حضور هنرمندان در بخش‌های مختلف موکب فرهنگ و هنر افزود: استقبال گسترده زائران از برنامه‌های فرهنگی، هنری و آیینی نشان می‌دهد که این اقدامات توانسته در کنار خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و معنوی زائران نیز باشد.

نماینده کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: تلاش همه عوامل اجرایی بر این است که زائران اربعین، علاوه بر دریافت خدمات مناسب، خاطره‌ای ماندگار از میزبانی مردم کردستان و فضای معنوی مرز باشماق با خود به همراه ببرند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی محبت اهل سنت به خاندان پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: ارادت به امام حسین (ع) در آثار و اندیشه بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت از جمله امام شافعی جایگاه ویژه‌ای دارد و امروز نیز این عشق و ارادت در برنامه‌های فرهنگی اربعین به زیبایی جلوه‌گر شده است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در سراسر کردستان

در ادامه این بازدید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز با تشریح برنامه‌های فرهنگی اربعین در استان گفت: موکب فرهنگ و هنر مرز باشماق هر روز میزبان برنامه‌های متنوعی از جمله خوشنویسی، حضورنویسی، نمایش‌های آیینی، تئاتر خیابانی، قصه‌گویی، دف‌نوازی و دیگر برنامه‌های هنری است که با استقبال زائران همراه شده است.

علی دریایی افزود: فعالیت‌های فرهنگی اربعین تنها به مرز باشماق محدود نیست و در شهرستان‌های مختلف استان نیز برنامه‌های متعددی برای مردم و زائران تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان بیجار برنامه تعزیه‌خوانی، در سنندج آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین و در شهرستان‌های قروه، دهگلان، سروآباد و دیگر نقاط استان نیز غرفه‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری در حال برگزاری است.

رسانه‌ها؛ راویان فرهنگ میزبانی کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مهم‌ترین پیام اربعین در این استان را همزیستی و همکاری مشترک شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: وحدت مردم کردستان در خدمت به زائران، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود و این پیام به‌عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگی اربعین به جامعه معرفی شود.

دریایی در پایان از همراهی رسانه‌ها، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران در انعکاس رویدادهای اربعین قدردانی کرد و افزود: تولید و انتشار گسترده آثار رسانه‌ای، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و انعکاس شور، معنویت و میزبانی شایسته مردم کردستان در ایام اربعین حسینی داشته است.