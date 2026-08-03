وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور؛ دو استان بالاتر از مرز هشدار

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته نوزدهم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۹ مرداد) نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، کاهش داشته است؛ به طوری که ۴.۹ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۷.۴ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.

این در حالی است که این نسبت ها در هفته قبل به ترتیب ۷.۶ درصد و ۸.۸ درصد بوده است.

در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۱۴۱ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۰.۷ درصد و درصد مثبت آزمایش PCR کووید ۱۹، ۱.۴ درصد بوده است.

این نسبت ها در هفته قبل به ترتیب ۲.۵ درصد و ۲.۵ درصد بوده است.

در این هفته، نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران بستری و هم در بیماران سرپایی، کاهش نشان داده است. توضیح آنکه این نسبت در هفته مشابه سال قبل، ۱ درصد بوده است. نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹ هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد بوده است.

درصد مثبت آنفلوانزا بر اساس داده های نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی در هفته نوزدهم سال ۱۴۰۵

از آنجایی که داده های نظام مراقبت غیردیده وری (یا روتین)، عمدتا تحت تاثیر تصمیم پزشکان برای درخواست آزمایش و میزان دسترسی به ابزار/ کیت تشخیصی است؛ یافته های آن باید با احتیاط تفسیر شود.

بر اساس داده های نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی، در هفته نوزدهم سال ۱۴۰۵، مجموعا تعداد ۲۸۶۱ نمونه تنفسی (که ۹۴.۱ درصد آنها از بیماران بستری اخذ شده)، در آزمایشگاه های مولکولی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۶۸ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است (۲.۴ درصد).

تایپ غالب ویروس در موارد مثبت آنفلوانزا، همچنان B است. (۸۲.۲ درصد)

در مقطع زمانی مشابه در سال قبل (۱۴۰۴)، تایپ غالب ویروس A بوده است.

در استان‌های خوزستان (۱۴.۴ درصد) و کرمان (۱۱.۵ درصد)، درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا (۱۰ درصد) است.

در استان‌ چهارمحال و بختیاری (۶.۷ درصد) نیز درصد مثبت آنفلوانزا، اگر چه کمتر از آستانه هشدار بالا است، ولی بالاتر از رقم کشوری و آستانه هشدار پایین (۵ درصد) گزارش شده است.

۴۲.۶ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته که شامل گروه سنی زیر ۲ سال(۱۱.۸ درصد) ، گروه سنی ۲ تا ۵ سال(۸.۸ درصد) و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال(۲۲ درصد) بوده است.