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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۹

مریم همتیان بازیگر سینما و تئاتر درگذشت

مریم همتیان بازیگر سینما و تئاتر درگذشت

مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر روز گذشته ۱۱ مرداد براثر ابتلا به سرطان درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر پس از ۲ سال مبارزه با بیماری سرطان روز گذشته ۱۱ مرداد در ۳۳ سالگی درگذشت.

این بازیگر در فیلم‌های «طلاقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی، «فصل آلوچه‌های سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» ایفای نقش کرده است.

حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و می‌درخشید. مریم گناه داشت.»

همتیان با فیلم «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی در سال ۱۴۰۳ در جشنواره شانگهای حضور یافت.

کد مطلب 6906877
ندا زنگینه

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      184 25
      پاسخ
      روانش شاد
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      182 13
      پاسخ
      خدا بیامرزه
    • زارع IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      108 11
      پاسخ
      روحت شاد نقش آفرین باهمت
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      77 10
      پاسخ
      🤕😭
    • مسعود شمس CN ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      121 15
      پاسخ
      روحش شاد جدال با سرطان برای زندگی قابل،ستایش بوده ضمن اینکه پهنه سینمای کشورمان مدیون چنین هنرمندانی است .
    • بابک IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      111 34
      پاسخ
      با این همه تحقیق و پیشرفت علوم، دیگه سرطان نباید آدم بکشه. مگر اینکه شرایط انقدر بد باشه که شخص نتونه مدام خودشو چک کنه و به موقع تحت درمان قرار بگیره، و حتی پیشگیری کنه
      • اشعه مرگ IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
        47 8
        آره اومد سراغت میفهمی سرطان چیه
      • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
        11 4
        این قد با قاطعیت نظر نده
      • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
        4 6
        معلومه هنوز دچار بیماری نشدی که اینقدر بی فکر حرف میزنی
      • فراز IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
        2 1
        اینجا ایرانه ، برای داروهای ساده هم در حال حاضر مشکل داریم
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      83 16
      پاسخ
      روحش شاد
      • من IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
        15 0
        خدا کنه همه سالم باشند. از گفتن حرف بیهوده پرهیز کنیم.
    • عرفانی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      77 6
      پاسخ
      خیلی خیلی باعث تاسف وتالم میباشد . خداوند روحش را قرین رحمت و به خانوده اش صبر بدهد
    • Sampishro IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      87 13
      پاسخ
      خداوند روح این هنرمند هموطنمان را قرین رحمت والطاف بیشمارخودگرداند خیلی جوان بوداماخواست پروردگاروقسمتش اینگونه رقم خوردعمری کوتاه اما پربارازصحنه های توانایی که برای مردم باکمک سایرعوامل بوجودآوردوتاابدیادوخاطرش دردلهازنده خواهدبود خداوندبه خانواده مرحومه صبرعطاکنه تا با این موضوع کنار بیان وروزگاربراونهاتلخ نشه روحت شادخانم همتیان
    • ms US ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      91 18
      پاسخ
      آنا لله و انا الیه راجعون. روحش قرین رحمت الله
    • مردم IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      73 11
      پاسخ
      روحش شاد خوش به سعادتش که از این دنیای غم چه زود خلاص شد
      • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        73 29
        البته حیف هم نشد، استفاده کرد از عمر کوتاهش... خدا رحمتش کنه و به خونواده اش صبر بده یادمون نره که دنیا هرچه قدر هم طولانی توش باشی، بازم به نسبت آخرت خیلی خیلی کوتاهه
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      38 9
      پاسخ
      روحش شاد
    • میثم IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      44 8
      پاسخ
      خیلی حیف شد روحش شاد انشااله
    • لیلا IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      34 19
      پاسخ
      روح و روانش،شاد مسافر زمانیم
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      48 6
      پاسخ
      روحت شاد بانو
    • ملکی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      40 7
      پاسخ
      خداوندرحمت نمایدوبه نزدیکانش صبرجزیل بدهد
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      38 9
      پاسخ
      خداوند رحمت کند روحش شاد
    • Farhad IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      33 5
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی خداوند بامرزد
    • علیرضا اعظم استانی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      29 5
      پاسخ
      روحشان شاد. واقعا حیف که این چهره ناب و بازیگر محبوب خیلی زود از دنیا رفت. ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحومه، برای خانواده محترمشان صبر و شکیبایی از درگاه حق آرزومندم
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      25 4
      پاسخ
      روحش شاد
    • مربی ورزش IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      33 4
      پاسخ
      بنده از نگاه یک مادر تسلیت میگم ایشالله با بزرگان همنشین باشی برای بازماندگان صبر آرزومندم آمین
    • US ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      46 7
      پاسخ
      روحش شاد و یادش ماندگار
    • مرتضی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      17 7
      پاسخ
      روحش شاد و یادش در دلها ماندگار
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      12 5
      پاسخ
      جایگاهش در پیش ماها سبز
    • فرح سرخیل IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      21 6
      پاسخ
      خدا آدمهای خوب را برای خودش انتخاب کرده روحت شادقرین رحمت الهی
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      14 4
      پاسخ
      روحش شاد
    • منوچهر رفیعی IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      15 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • منوچهر رفیعی IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      20 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      27 5
      پاسخ
      روحشان درارامش🖤
    • سیدحسین IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      26 6
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی باشد ان شا ءالله
    • حسینی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      15 8
      پاسخ
      رحمت الله عِلیها
    • علی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      18 6
      پاسخ
      روحش شاد
    • علی بهزادی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      11 3
      پاسخ
      خدارحمت کنه مرحومه خانم همتیان رابه جامعه هنری وخانواده مرحوم همتیان تسلیت عرض نموده وعلو درجات ازخداخواستارم
    • بهروز IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      8 4
      پاسخ
      خدا بیامرزش..واقعا متاسفم برای این بی معرفتی دنیا..لعنت بر سرطان...خیلی سخته ...بازم. خدا بیامرزش و به بازماندگان صبر عطا کند...
    • سعید IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      12 6
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان جاویدان. 🖤🖤
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      9 7
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی
    • مرضیه تقی زاده IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      10 3
      پاسخ
      وای من از بابت فوت این بازیگر خانوم جوان خوش سیما و خوش نقش چقدر ناراحت شدم ....خدا به خونوادش صبر بده.....
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      11 8
      پاسخ
      خدا رحمت کنه بازیگر جوان و روحش شاد خدا به خانوادش صبر بده حیف شد
      • علی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        6 9
        ازدیدن این اتفاق گریه ام گرفت پروردگار روحش را شاد کند
    • ناهید IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      13 4
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • محمد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      12 9
      پاسخ
      وه که از این عمرهای کوته بی اعتبار
    • ملت IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      14 12
      پاسخ
      وقتی هنرمندی میمیرد یعنی کم کم هنر هم خواهد مرد یادش گرامی
    • جواد مولود IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      27 3
      پاسخ
      سونامی سرطان که اکثر خانه ها درگیرند
    • یعقوب شمشیرساز ID ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      11 9
      پاسخ
      خدابیامرزد حتما جاشون توبهشته ،تسلیت میگم به خانواده محترم واهل سینما
    • خدایی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      22 7
      پاسخ
      روحش شاد 🤲 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 🤲
    • علی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      16 7
      پاسخ
      چه زیبا بود. کاش می بود و می درخشید
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      9 8
      پاسخ
      با بار گناه کم رفت روحش شاد
      • امید IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        30 10
        درود بر همگی تا حالا انديشيده اید که چرا این قدر سرطان زیاد شده است؟ خدا باعث و بانی این بیماری خطرناک را لعن و نفرین کند.
    • علی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      23 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • فرامرز IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      12 8
      پاسخ
      روحشون قرین آرامش الهی😢
    • سیدروح اله فاطمی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      16 11
      پاسخ
      روحش شاد
    • حسن ارسلانی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد بازیگر خوبی بود
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      6 1
      پاسخ
      خوشا به سعادتش به قول شاعر مرگ بهتر از این زندگانی
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      5 0
      پاسخ
      روحشان شاد ویادشان جاودانه 🖤🖤
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      1 0
      پاسخ
      روحشون شاد 🖤🖤🖤
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • نسرین IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      1 2
      پاسخ
      چرا آخه بعد فوت یه هنرمند بشنویم الان سرطان دیگه علاج داره واقعا متاسفم
    • Mmmz123@$Z IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      4 2
      پاسخ
      خدااون دنیارابرایش خیرکنه
    • IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      4 5
      پاسخ
      روحش شاد حیف شد
    • Moh3en IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد
      • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
        1 0
        روحشون شاد و قرین رحمت الهی باد
    • علی اصغر IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      4 1
      پاسخ
      حبف شد روحش شاد ویادش گرامی باد😭😭
    • علیرضا IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ازین جهنم نجات پیدا کرد خدا بیامرزه
    • حسام هاشمی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی جوان بود خداوند به بازمانده هایش صبر بده..
    • IN ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش تا ابد جاودان باد🥀♥️🥀
    • فرح IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد سرطان همه جوانها برد
    • باغبان FR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مراسم خاکسپاری خانم مریم همتیان چه روزی است
    • راشا صدق IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      2 7
      پاسخ
      شادی روحشان صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
    • راشا صدق IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 4
      پاسخ
      شادی روحشان صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
    • عباس IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد و قرین رحمت الهی
    • ماهون IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ... حیف ...
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • مهدی زنبوری IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • عباس احمدی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بدرود بانو
    • فرزانه IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چه درداوربودمرگش نمیشناختم ولی بادیدن عکسش حالم خیلی گرفته شده روحش شاد باشه دخترخوب بهرحال روحش شاد خدابه خانواده ش صبربده😭😥😥
    • Kian sistani IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی راهش نورانی
      • حسینیزاده IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
        0 0
        روحش شاد واون دنیا باجدم حسین محشور بشه انشاالله
    • علیویس ...اریایی IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روح مریم همتیان عزیز شاد
    • یا فاطمه زهرا IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با فاطمه زهرا محشور بشن ان شاءالله، خداوند بیامرزش
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی..
    • علیرضا IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد. خداوند به خانواده اش صبر بدهد خیلی سخت است داغ جوان برای خانواده
    • ن.کوکبی US ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد و یادشون گرامی

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