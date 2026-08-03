مریم همتیان بازیگر سینما و تئاتر درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر پس از ۲ سال مبارزه با بیماری سرطان روز گذشته ۱۱ مرداد در ۳۳ سالگی درگذشت.

این بازیگر در فیلم‌های «طلاقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی، «فصل آلوچه‌های سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» ایفای نقش کرده است.

حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و می‌درخشید. مریم گناه داشت.»

همتیان با فیلم «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی در سال ۱۴۰۳ در جشنواره شانگهای حضور یافت.