ادعای جدید وزیر جنگ آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «پیت هگست» در اظهاراتی گستاخانه، از آمادگی کامل ماشین جنگی این کشور برای تهاجم نظامی علیه ایران خبر داد.

وی در ادعایی بزرگ، توان عملیاتی و نظامی کنونی وزارت جنگ آمریکا را با دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور در سطحی از آمادگی قرار دارند که از آن زمان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای به دلیل حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و اقدامات تنش‌آفرین اشغالگران در منطقه، به شدت افزایش یافته است.

ناظران سیاسی، این‌گونه لفاظی‌های مقامات آمریکایی را تلاشی برای تشدید فضای تهدید و فشار علیه محور مقاومت ارزیابی می‌کنند.