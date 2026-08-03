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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۶

ادعای جدید وزیر جنگ آمریکا درباره ایران

ادعای جدید وزیر جنگ آمریکا درباره ایران

وزیر جنگ آمریکا در اظهاراتی جدید مدعی شد که توان نظامی فعلی آمریکا در سطحی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «پیت هگست» در اظهاراتی گستاخانه، از آمادگی کامل ماشین جنگی این کشور برای تهاجم نظامی علیه ایران خبر داد.

وی در ادعایی بزرگ، توان عملیاتی و نظامی کنونی وزارت جنگ آمریکا را با دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور در سطحی از آمادگی قرار دارند که از آن زمان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای به دلیل حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و اقدامات تنش‌آفرین اشغالگران در منطقه، به شدت افزایش یافته است.

ناظران سیاسی، این‌گونه لفاظی‌های مقامات آمریکایی را تلاشی برای تشدید فضای تهدید و فشار علیه محور مقاومت ارزیابی می‌کنند.

کد مطلب 6906850

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    نظرات

    • الف س IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      23 19
      پاسخ
      تصرف امارات و بحرین و کویت وقطرتیری بر قلب حمله زمینی آمریکا وخون بهای شهدا ورهبرمجاهد است هرچند این سرزمینهای متروکه ایران بوده
    • ادم IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      18 11
      پاسخ
      در اینکه نیروی نظامی تون قوی است و ماشین جنگی شماامریکایبهای تروریست فعال است درجنایت علیه بشریت .این نشانه... بودن نیست که مردم را بکشید.انهارامحاصره کنید.وازرژیمی کودک کش اسراییل حمایت کنیدوبه خاطرپول وسرمایه جنایت بکنید.این نشانه ضعف شماست که به کشوری حمله کردی که باشمادرمذاکره بود.شمابردگان شیاطین اپستین وشیاطین تلاویو یعنی حکومت نژادپرست و جنایتکاراسراییل هستید.شمادرظاهرقوی هستید.بله خیلی امکانات داریداماانسانیت ندارید.تحمل ایران قوی را ندارید که باچشم ببینیدوبرایرهمین هرکاری میکنید
    • US ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      23 9
      پاسخ
      بروید هسته ای بسازید وگرنه این جماعت اپستینی ول کن نیستند
    • حسین IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      16 13
      پاسخ
      تاکسی خالی زیاد بوق میزنه...
      • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        5 6
        خیلی مثال قشنگی بود.
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      13 30
      پاسخ
      الان دیگه مطمئن شدم قدرت نظامی آمریکا ضعیف شده چون آدمی جماعت همیشه در مورد نداشته هاش صحبت میکنه خدایا هزار مرتبه شکرت که آمریکا خوار شد
    • شیخ IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      13 16
      پاسخ
      آمریکا هچی نیست
    • علی IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      12 17
      پاسخ
      امتحانش مجانی سربازانتان با پای خودشان ممکنه بیان توخاک ما ولی افقی برمیگردن ، فقط دلم میخواد شماها جرات کنیدبیاید من پیرتکاورمثل شیرجلوتون هستم ایرانی را نترسونید اینجا همه بچه شیرند
    • Nm IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      10 18
      پاسخ
      ترس و سر گیجه از سخنان این دیوانگان قدرت و توهم ، در اظهاراتشان موج‌میزند

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