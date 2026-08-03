خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه با سینه ستبر و سابقه درخشان خود در میزبانی از زائران عتبات عالیات، امسال نیز با تکیه بر توسعه متوازن و ارتقای چشمگیر زیرساخت‌های جاده‌ای و رفاهی، نقش بی‌بدیلی در خلق حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی ایفا کرد. این استان به واسطه قرارگیری در شاهراه اصلی ارتباطی مرکز به غرب کشور و همچنین برخورداری از امکانات مواصلاتی استراتژیک، همواره یکی از امن‌ترین و راحت‌ترین مسیرها برای رسیدن به خاک عراق بوده است. برنامه‌ریزی‌های مدون و تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی موجب شد تا در اربعین سال جاری، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل زائران اربعین کشور، محورهای مواصلاتی این استان را برای تردد انتخاب کنند. این حجم عظیم و بی‌سابقه از جمعیت، به روشنی نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک و اهمیت بالای کرمانشاه در نقشه سفرهای زیارتی کشور است. بخش قابل‌توجهی از این زائران، استان کرمانشاه را به عنوان مسیر عبوری ایمن برای رسیدن به مرز مهران در استان ایلام برگزیدند که با وجود تراکم بالا، به لطف مدیریت صحیح ترافیکی و استقرار منظم موکب‌های مردمی، این ترددها در کمال آرامش، امنیت و بدون گره‌های کور جاده‌ای انجام شد.

اما نقطه عطف و دستاورد طلایی عملیات اربعین امسال برای استان کرمانشاه، درخشش بی‌چون‌وچرای مرزهای اختصاصی این استان، یعنی «خسروی» و «سومار» بود. مرز کهن و بین‌المللی خسروی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های کم‌نظیر، احداث سایه‌بان‌های گسترده، پارکینگ‌های وسیع چند هکتاری و افزایش چشمگیر گیت‌های تردد در هر دو سوی مرز، آمار رو به رشد و خیره‌کننده‌ای از عبور زائران را به ثبت رساند. این گذرگاه قدیمی بار دیگر اصالت خود را به رخ کشید و به عنوان یکی از محبوب‌ترین، سریع‌ترین و مجهزترین گذرگاه‌ها در میان عاشقان حسینی شناخته شد.

در کنار شکوه همیشگی خسروی، اتفاق ویژه، مبارک و تحول‌آفرین امسال، راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرز «سومار» برای نخستین بار در ایام اربعین بود. این مرز که پیش از این عمدتاً کارکرد تجاری داشت، امسال با یک اقدام جهادی در قامت یک گذرگاه زیارتی به روی زائران گشوده شد و توانست با ارائه خدمات مطلوب و عبوری بدون معطلی، رضایت صددرصدی زائران و همچنین تحسین مسئولان ارشد کشوری و استانی را به همراه داشته باشد. مرز سومار با اینکه اولین سال فعالیت خود را در دل این رویداد عظیم تجربه می‌کرد، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای از جمله مسافت کوتاه‌تر تا شهرهای زیارتی عراق و جاده‌های دسترسی امن را به نمایش گذاشت. این عملکرد درخشان و غافلگیرکننده باعث شد تا سومار به صورت ویژه مورد توجه مقامات ستاد مرکزی اربعین قرار گیرد؛ تا جایی که برنامه‌ریزی‌های جدی برای تخصیص اعتبارات ملی و تکمیل زیرساخت‌های آن برای سال‌های آینده در دستور کار قرار گرفت تا این مرز نیز بتواند دوشادوش مهران و خسروی، پرچم‌دار خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) باشد.

میزبانی از ۶۰ درصد زائران اربعین در محورهای کرمانشاه

سرهنگ افشین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم تردد زائران اربعین از مرز سومار خبر داد و اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت این مرز برای تردد زائران تاکنون، یک هزار و ۶۵۵ نفر از مرز سومار عبور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد، یک هزار و ۲۳۶ نفر از کشور خارج و ۴۱۹ نفر نیز وارد کشور شده‌اند، افزود: سه گیت در مرز سومار برای انجام تشریفات ورود و خروج زائران فعال است و تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به زائران پیش‌بینی شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به آمار چشمگیر تردد از مرز بین‌المللی خسروی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۵۵۶ هزار نفر از مرز خسروی از کشور خارج و ۲۹۰ هزار نفر نیز از طریق این پایانه مرزی وارد کشور شده‌اند.

اوج‌گیری موج بازگشت زائران از مرز خسروی

سرهنگ میرزایی با اشاره به آمار تردد شبانه‌روز گذشته افزود: تنها در روز ۱۱ مرداد، ۱۵ هزار و ۲۲۴ نفر از مرز خسروی خارج و ۵۸ هزار و ۳۵ نفر نیز از این مرز وارد کشور شدند که این موضوع نشان‌دهنده اوج‌گیری موج بازگشت زائران اربعین به کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۶ درصد مجموع ورود و خروج زائران اربعین کشور از طریق پایانه مرزی خسروی انجام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد چهار درصدی همراه بوده است.

معاون عملیات پلیس کرمانشاه در پایان از تردد حدود سه میلیون زائر اربعین در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و تصریح کرد: این میزان تردد، حدود ۶۰ درصد کل زائران اربعین را شامل می‌شود و بیانگر نقش کلیدی و مهم کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران حسینی است.

حمایت‌های ویژه برای توسعه زیرساخت‌های سومار

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پایان بازدید از مرز سومار که با حضور قائم‌مقام وزیر کشور انجام شد، از حمایت‌های ستاد مرکزی اربعین برای توسعه این مرز قدردانی کرد.

وی با اشاره به دومین سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به مرز سومار در کمتر از دو هفته، اظهار کرد: این حضورها نشان‌دهنده نگاه ویژه ستاد مرکزی به مرز سومار است و امسال نیز با تکیه بر همین حمایت‌ها، این مرز به صورت آزمایشی برای تردد زائران اربعین راه‌اندازی شد.

استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه امروز شاهد عبور زائران از مرز سومار به مقصد عتبات عالیات هستیم و این موضوع بی‌شک آغاز فصل تازه‌ای در خدمت‌رسانی به زائران اربعین از این گذرگاه مرزی است.

هدف‌گذاری برای پذیرش ۱۰۰ هزار زائر در سال آینده

حبیبی با تأکید بر اینکه پس از پایان اربعین، توسعه زیرساخت‌های مرز سومار با جدیت دنبال خواهد شد، گفت: با اختصاص اعتبارات ویژه و حمایت ستاد مرکزی اربعین، تلاش می‌کنیم امکانات این مرز هرچه سریع‌تر ارتقا یابد تا برای اربعین سال آینده، ظرفیت پذیرش ۱۰۰ هزار زائر در این منطقه فراهم شود.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر زائران استان‌های کرمانشاه و ایلام، زائرانی از استان‌های تهران، همدان، مازندران و یزد نیز مرز سومار را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کردند که نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر از این مسیر است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی سومار یادآور شد: این منطقه یادآور رشادت‌های رزمندگان اسلام و سرزمین بیش از ۶ هزار شهید دوران دفاع مقدس است و بدون تردید برای بسیاری از ایثارگران و رزمندگان، عبور از این مرز یادآور خاطرات ارزشمند آن دوران خواهد بود.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با انگیزه و سرعت بیشتری توسعه زیرساخت‌های مرز سومار را دنبال خواهند کرد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش رضایتمندی زائران در اربعین سال آینده فراهم شود.

پیوستن رسمی سومار به ساختار مرزهای اربعینی کشور

علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، پس از بازدید میدانی از مرز سومار در شهرستان گیلانغرب، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌اندازی مرز سومار برای تردد زائران اربعین یکی از اتفاقات مهم و ارزشمند امسال بود و کسب این موفقیت را به مردم استان کرمانشاه، به ویژه اهالی غیرتمند شهرستان گیلانغرب تبریک می‌گویم.

وی با بیان اینکه در سفر قبلی خود تصور نمی‌کرد این مرز در مدت زمان کوتاهی برای تردد زائران آماده شود، افزود: امروز شاهد هستیم که زائران از این گذرگاه در حال تردد هستند و این موضوع نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مدیریت استان و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است.

پورجمشیدیان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از دو هزار زائر از مرز سومار عبور کرده‌اند، گفت: این آغاز امیدوارکننده، ظرفیت و پتانسیل بالای سومار را برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم و اصلی تردد زائران اربعین نشان می‌دهد.

عملکرد فراتر از انتظار مدیریت استان کرمانشاه

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر اینکه مرز سومار در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین به عنوان یکی از مرزهای رسمی اربعینی کشور مطرح و تصویب خواهد شد، اظهار کرد: با این مصوبه، سومار از این پس در تخصیص اعتبارات، توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های ستاد مرکزی اربعین سهم مستقیم و ویژه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: این تصمیم، مهم‌ترین گام برای توسعه این مرز است و زمینه را برای تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی در سال‌های آینده فراهم می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی ما این است در اربعین سال آینده دست‌کم ۱۰۰ هزار زائر از مرز سومار تردد کنند و با همکاری مسئولان استان این هدف کاملاً دست‌یافتنی خواهد بود.

پورجمشیدیان با تقدیر از عملکرد مجموعه مدیران استان، تصریح کرد: مدیریت استان کرمانشاه در آماده‌سازی مرز سومار فوق‌العاده و فراتر از انتظار بوده است؛ تا مدت کوتاهی قبل، سومار منطقه‌ای فاقد زیرساخت‌های لازم بود، اما امروز جاده‌های مناسب، گیت‌های تردد، سایه‌بان‌ها، استقرار کامل دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال موکب‌ها، شرایط مطلوبی را برای زائران مهیا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرز سومار علاوه بر تسهیل سفر زائران، موجب توزیع مناسب تردد میان مرزهای کشور، کاهش ازدحام و افزایش چشمگیر کیفیت خدمات خواهد شد و با استمرار حمایت‌های ملی و مشارکت مردم ولایتمدار منطقه، این مرز آینده روشنی در حوزه رویداد جهانی اربعین خواهد داشت.

آنچه در عملیات اربعین امسال به وضوح نمایان شد، بلوغ زیرساختی استان کرمانشاه و به ثمر نشستن برنامه‌ریزی‌های کلان برای تسهیل این سفر معنوی بود؛ رویدادی که در آن ورود موفقیت‌آمیز مرز سومار به چرخه مرزهای رسمی کشور، نه تنها برگ زرین دیگری در کارنامه این استان ثبت کرد، بلکه به عنوان یک نیروی کمکی و یاری تازه‌نفس، نقشی بی‌بدیل در شکستن بار ترافیکی و کاهش تراکم جمعیت مرزهای مهران و خسروی ایفا نمود. اکنون با اثبات ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه، مطالبه جدی و برحق مردم و مسئولان از دولت و ستاد مرکزی اربعین، تسریع در تخصیص اعتبارات ویژه ملی جهت تکمیل راه‌های مواصلاتی و ارتقای امکانات رفاهی است تا این مرزِ برخاسته از خاکریزهای دفاع مقدس، با اقتدار کامل میزبان میلیون‌ها عاشق حسینی باشد. با این چشم‌انداز روشن و امیدآفرین، از هم‌اکنون از تمامی هم‌وطنان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع) دعوت می‌شود تا برای تجربه سفری ایمن، روان و سراسر آرامش در سال آینده، مرزهای آماده‌ی خسروی و سومار را به عنوان مسیر اصلی وصال به کربلای معلی برگزینند.