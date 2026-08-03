به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیرنژاد دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش در حاشیه بازدید از تمرینات تیم ملی کوراش اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا درباره ترکیب اعزامی ایران اظهار کرد: در بخش مردان با دو نماینده در اوزان ۶۶ و ۸۱ کیلوگرم و در بخش بانوان با چهار ورزشکار در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت خواهیم کرد. در بخش بانوان امیدواریم بتوانیم یک اتفاق تاریخی رقم بزنیم و نتایج ارزشمندی به دست بیاوریم.
وی با قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش گفت: از حمایتهای وزارت ورزش تشکر میکنم که شرایط حضور مربی خارجی را فراهم کرد و توانستیم یک مربی از ازبکستان به کادر فنی تیم ملی اضافه کنیم. تیم مردان همواره عملکرد خوبی داشته است و امیدواریم این بار نیز بتواند نتایج مطلوبی کسب کند.
نصیرنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به مسئولان وزارت ورزش قول دادهایم که در بازیهای آسیایی ناگویا عملکرد شایستهای داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم به این وعده عمل کنیم.
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