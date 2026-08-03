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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

نصیرنژاد: امیدواریم بانوان کوراش در ناگویا تاریخ‌سازی کنند

نصیرنژاد: امیدواریم بانوان کوراش در ناگویا تاریخ‌سازی کنند

دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش با اشاره به حضور چهار نماینده زن در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدواریم بانوان کوراش‌کار بتوانند در این مسابقات یک اتفاق تاریخی را رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیرنژاد دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش در حاشیه بازدید از تمرینات تیم ملی کوراش اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا درباره ترکیب اعزامی ایران اظهار کرد: در بخش مردان با دو نماینده در اوزان ۶۶ و ۸۱ کیلوگرم و در بخش بانوان با چهار ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت خواهیم کرد. در بخش بانوان امیدواریم بتوانیم یک اتفاق تاریخی رقم بزنیم و نتایج ارزشمندی به دست بیاوریم.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش گفت: از حمایت‌های وزارت ورزش تشکر می‌کنم که شرایط حضور مربی خارجی را فراهم کرد و توانستیم یک مربی از ازبکستان به کادر فنی تیم ملی اضافه کنیم. تیم مردان همواره عملکرد خوبی داشته است و امیدواریم این بار نیز بتواند نتایج مطلوبی کسب کند.

نصیرنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به مسئولان وزارت ورزش قول داده‌ایم که در بازی‌های آسیایی ناگویا عملکرد شایسته‌ای داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم به این وعده عمل کنیم.

کد مطلب 6907617

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