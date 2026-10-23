وقوع تصادف در شاهین دژ و تکاب ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگلر مهر، اظهار کرد: در ماموریت مبنی بر واژگونی خودرویی در نزدیکی روستای باداملی از توابع شهرستان شاهیندژ را توسط مرکز پیام ۱۱۵ دریافت کردیم و بلافاصله دو آمبولانس از پایگاه «شهری ۱» و «جاده ای کشاورز» به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر مصدومین حادثه ابتدا توسط هلال احمر رهاسازی شده و سپس تحویل کارشناسان اورژانس داده شدند.

رضازاده گفت: پنج مصدوم این حادثه ضمن دریافت خدمات درمانی و حمایتی توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان منتقل شدند که خوشبحتانه از حال عمومی خوبی برخوردار بودند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی همچنین ز وقوع یک سانحه رانندگی منجر به مصدومیت ۷ نفر در محور تکاب به سمت تخت سلیمان خبر داد.

رضازاده در تشریح این ماموریت اظهار کرد: پیرو تماس با مرکز پیام اورژانس مبنی بر برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه پراید در محدوده روستای حسن‌آباد و سه راهی نبی کندی، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های یک شهری، دو شهری تخت سلیمان و پایگاه حسن‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، برای مصدومین حادثه شامل یک خانم و ۶ آقا، اقدامات پیشرفته درمانی را در محل آغاز کردند و با توجه به وخامت وضعیت آنان، این اقدامات حیاتی درمانی در مسیر نیز تداوم داشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ادامه داد: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه و تخصصی در صحنه، جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب منتقل شدند.