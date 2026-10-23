  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

وقوع تصادف در شاهین دژ و تکاب ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

وقوع تصادف در شاهین دژ و تکاب ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: امروز جمعه وقوع دو فقره تصادف در تکاب و شاهین دژ م‌جب مصدومیت ۱۲ نفر شد.

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگلر مهر، اظهار کرد: در ماموریت مبنی بر واژگونی خودرویی در نزدیکی روستای باداملی از توابع شهرستان شاهیندژ را توسط مرکز پیام ۱۱۵ دریافت کردیم و بلافاصله دو آمبولانس از پایگاه «شهری ۱» و «جاده ای کشاورز» به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر مصدومین حادثه ابتدا توسط هلال احمر رهاسازی شده و سپس تحویل کارشناسان اورژانس داده شدند.

رضازاده گفت: پنج مصدوم این حادثه ضمن دریافت خدمات درمانی و حمایتی توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان منتقل شدند که خوشبحتانه از حال عمومی خوبی برخوردار بودند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی همچنین ز وقوع یک سانحه رانندگی منجر به مصدومیت ۷ نفر در محور تکاب به سمت تخت سلیمان خبر داد.

رضازاده در تشریح این ماموریت اظهار کرد: پیرو تماس با مرکز پیام اورژانس مبنی بر برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه پراید در محدوده روستای حسن‌آباد و سه راهی نبی کندی، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های یک شهری، دو شهری تخت سلیمان و پایگاه حسن‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، برای مصدومین حادثه شامل یک خانم و ۶ آقا، اقدامات پیشرفته درمانی را در محل آغاز کردند و با توجه به وخامت وضعیت آنان، این اقدامات حیاتی درمانی در مسیر نیز تداوم داشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ادامه داد: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه و تخصصی در صحنه، جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب منتقل شدند.

کد مطلب 6987451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها