محکومیت بیش از ۱۱ میلیارد ریالی فروشنده متخلف شیرآلات در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در فروش شیر آلات ساختمانی که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر احقاق حق شاکی و نصب پارچه به مدت ۱۰ روز متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

امینی تصریح کرد: شعبه همچنین یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضا فه و در مجموع متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.