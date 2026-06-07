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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

محکومیت بیش از ۱۷ میلیارد ریالی متصدی فروش کابینت در گیلان

محکومیت بیش از ۱۷ میلیارد ریالی متصدی فروش کابینت در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی متصدی فروش کابینت به دلیل تقلب در فروش خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هیأت دوم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده تقلب در فروش کابینت که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود، رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متخلف، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: شعبه همچنین سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه کرد و در مجموع متخلف به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی خاطرنشان کرد: بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف پس از شکایت شاکی خصوصی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6852467

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