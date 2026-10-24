کاهش دمای هوا و وزش باد در قم از روز شنبه

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی جوی اظهار کرد: امروز شنبه، دوم آبان‌ماه، آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: جهت وزش باد در امروز شنبه جنوب شرقی و سرعت آن بین ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و در ساعات شب نیز در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک موقتی وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی شهر قم در امروز شنبه گفت: کمینه دما به ۱۸ درجه و بیشینه آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که بیانگر کاهش دمای بیشینه نسبت به روز جمعه است.



ترابیان با تشریح وضعیت جوی روز یکشنبه، سوم آبان‌ماه، اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و جهت آن شرقی خواهد بود و در برخی نقاط استان نیز احتمال بارش پراکنده و وقوع گردوخاک وجود دارد.



این کارشناس هواشناسی ادامه داد: کمینه دمای شهر قم در روز یکشنبه به ۱۶ درجه و بیشینه آن به ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که از تداوم روند کاهشی دمای هوا حکایت دارد.



دستجرد خنک‌ترین نقطه استان بود



وی گفت: بررسی داده‌های هواشناسی در شبانه‌روز گذشته نشان می‌دهد دستجرد با ثبت کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه را در میان مناطق گزارش‌شده استان قم داشته است.



ترابیان افزود: همچنین کوه سفید با ثبت بیشینه دمای ۳۰.۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر روز گذشته گزارش شده است.



وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، طی روزهای شنبه و یکشنبه، آسمان استان قم عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در کنار کاهش تدریجی دما، وزش باد، غبار محلی و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

