سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش ارم با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب کشاورزی، دامپروری و شیلاتی، یکی از مناطق مستعد جذب سرمایه‌گذار در استان بوشهر است و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های تولیدی و فرآوری محصولات در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به طرح پرورش شترمرغ ۲۰۰ قطعه‌ای مولد افزود: این طرح شامل تولید جوجه، گوشت، چرم و چربی است و برای اجرای آن مناطق کوهستانی و خوش‌آب‌وهوا در اولویت قرار دارد. بازار هدف این محصولات نیز داخلی و خارجی پیش‌بینی شده است.

بخشدار ارم ادامه داد: طرح توسعه گلخانه با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال، تولید نهال خرما به شیوه نوین کشت بافت و تولید بذر محصولات سبزی و صیفی از دیگر محورهای سرمایه‌گذاری در این بخش است.

جعفری تصریح کرد: در حوزه شیلات و صنایع غذایی نیز تولید خوراک آماده از آبزیان برای تغذیه انسان و توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خرما و گوجه‌فرنگی در منطقه گفت: طرح سته‌بندی و فرآوری خرما شامل فرآوری رطب و خرما، شکلات، لواشک، قند مایع و شهد و سس خرما تعریف شده است. همچنین بسته‌بندی و فرآوری گوجه‌فرنگی شامل رب، سس کچاپ، آب گوجه، بسته‌بندی گوجه و پودر گوجه‌فرنگی از دیگر طرح‌های پیشنهادی است.

بخشدار ارم تأکید کرد: این طرح‌ها با رویکرد ارزش‌افزوده، تنوع محصول و بازار هدف داخلی و خارجی طراحی شده‌اند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با هماهنگی بخشداری و دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت‌های حمایتی استان و شهرستان بهره‌مند شوند.