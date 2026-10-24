طرح بیمه فراگیر محصولات کشاورزی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح بیمه فراگیر محصولات کشاورزی برای نخستین بار در سال جاری اجرا می‌شود، اظهار کرد: طرح بیمه فراگیر محصولات کشاورزی به صورت کاملا رایگان آغاز شده و شامل ۱۵ نوع محصول کشاورزی می‌شود.

وی افزود: «در طرح بیمه فراگیر محصولات کشاورزی، بیمه پایه به صورت رایگان ارائه می‌شود و هیچ هزینه‌ای از کشاورزان دریافت نخواهد شد و این پوشش بیمه‌ای محصولات شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، کلزا، گلرنگ آبی و دیم، نخود و عدس دیم، چغندر قند بهاره و پاییزه، کاملینا دیم و ذرت دانه‌ای را در بر می‌گیرد.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان از کشاورزان و بهره‌برداران خواست برای ثبت دقیق اطلاعات محصولات خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند و با تاکید بر اهمیت ثبت به موقع اطلاعات، گفت: بهره‌برداران باید نوع و سطح زیر کشت محصولات خود را به دقت در سامانه پهنه‌بندی ثبت کنند تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و وارد شدن خسارت به محصولات امکان پرداخت غرامت از سوی بیمه فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت زمان کشت محصولات، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی از محصولات مشمول این طرح بهاره هستند، ثبت آن‌ها باید در فصل بهار انجام شود اما در حال حاضر زمان مناسبی برای ثبت محصولات پاییزه است.

آبشناس در پایان یادآور شد: بهره‌برداران می‌توانند با پرداخت مبلغ اندکی سطح پوشش بیمه‌ای خود را ارتقا دهند تا در صورت بروز خسارت‌های شدیدتر از تعهدات بیمه‌ای بیشتر و غرامت بالاتری برخوردار شوند.