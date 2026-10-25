به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند با اشاره به جایگاه گوجه‌فرنگی در تولیدات کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: این محصول علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز بازار مصرف، ظرفیت مناسبی برای صادرات دارد و افزایش بهره‌وری در تولید آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت و کمیت محصول افزود: استفاده از شیوه‌های نوین کشت، از جمله کشت زیر پلاستیک و بهره‌گیری از سایبان‌های توری موسوم به نت‌هاوس، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف بهبود شرایط تولید و افزایش بهره‌وری مزارع در استان دنبال می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: به‌کارگیری این روش‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط کشت و ارتقای کیفیت محصول کمک کند.

جلیلوند با اشاره به ارقام مورد استفاده در مزارع گوجه‌فرنگی استان بیان کرد: ارقام ۸۳۲۰، ریبیویو، برنتا، باسیمو و بدرو در کشت این محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، برداشت گوجه‌فرنگی تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار عرضه محصول در بازار خاطرنشان کرد: با توجه به میزان تولید پیش‌بینی‌شده و روند برداشت، انتظار می‌رود عرضه گوجه‌فرنگی در هفته‌های آینده ادامه یابد و به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و ثبات نسبی قیمت‌ها تا پایان فصل پاییز کمک کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان، شهرستان‌های تاکستان، بوئین‌زهرا و قزوین را به ترتیب از مناطق اصلی تولید گوجه‌فرنگی در استان معرفی کرد.

