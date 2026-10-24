ظرفیت فرآورش نفت آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت ایران در میدان مشترک آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید. گروه پتروپارس، بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم، با همکاری و همراهی کارفرمای طرح و پیمانکاران، چهار ردیف نفتی مرکز فرآورش نفت آزادگان جنوبی (CTEP) را تکمیل و راه‌اندازی کرد و به این ترتیب، ظرفیت اسمی فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در این مرکز محقق شد.

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اشاره به مشخصات این مرکز گفت: این واحد با برخورداری از چهار ردیف فرآورش نفت و ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت ایران است.

ثقفی درباره روند تکمیل و راه‌اندازی ردیف‌های نفتی این مرکز توضیح داد: ردیف سوم در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد و در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تولید پایدار رسید. ردیف چهارم نیز در ۳۰ آذر ۱۴۰۴ راه‌اندازی شد و چهارم دی‌ماه به تولید پایدار رسید.

وی ادامه داد: تکمیل مراحل ساخت ردیف‌های اول و دوم این مرکز فرآورش از بهمن ۱۴۰۴ آغاز شد و در شرایط جنگ تحمیلی ادامه یافت. همچنین فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی این ردیف‌ها با قابلیت دریافت نفت برای فرآورش آغاز شد. در نهایت، با اخذ مجوز توقف چهارروزه تولید، سیستم‌های کنترل و ایمنی ردیف‌های اول و دوم با ردیف‌های سوم و چهارم یکپارچه‌سازی شد و پس از دریافت مجوز ورود نفت به ردیف‌های اول و دوم، در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ ظرفیت فرآورش این مرکز به ۳۲۰ هزار بشکه نفت رسید.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به جایگاه این مرکز در توسعه غرب کارون اظهار کرد: این واحد یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه غرب کارون است و می‌تواند در انتقال، فرآورش و تثبیت نفت این منطقه نقش مهمی ایفا کند و زمینه افزایش تولید از دیگر میدان‌های غرب کارون را نیز فراهم آورد.

ثقفی درباره آخرین وضعیت پروژه گفت: پیشرفت کلی طرح از ۸۰ درصد عبور کرده است. در بخش گاز نیز با تکمیل واحدهای مربوطه، امکان ارسال روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز همراه به NGL3200 فراهم می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای فرآورش نفت در این مرکز، حاصل تلاش متخصصان و کارکنان پروژه و همکاری و همراهی کارفرما و پیمانکاران است. از زحمات همه دست‌اندرکاران این طرح قدردانی می‌کنم.