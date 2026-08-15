ظرفیت واحد نفتی CTEP در آزادگان جنوبی دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل موفقیتآمیز عملیات راهاندازی ردیفهای A و B توسط متخصصان گروه پتروپارس، تمامی چهار ردیف فرآورشی واحد CTEP (تأسیسات متمرکز فرآورش و صادرات نفت) در میدان مشترک آزادگان جنوبی به بهرهبرداری کامل رسید. این دستاورد راهبردی، ظرفیت اسمی فرآورش نفت این مجموعه را به ۳۲۰ هزار بشکه در روز ارتقا داده است تا زیرساختهای لازم برای دریافت، فرآورش و نمکزدایی نفت تولیدی این میدان حساس مرزی فراهم شود.
تثبیت ظرفیت فرآورشی در قلب میدان آزادگان جنوبی
واحد CTEP بهعنوان قلب تپنده تأسیسات روزمینی میدان آزادگان جنوبی، از چهار ردیف فرآورشی مجزا (A، B، C و D) تشکیل شده است که هر یک ظرفیت فرآورش روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت را دارا هستند. بر اساس برنامهریزیهای کلان صورت گرفته، ردیفهای C و D این مجموعه پیشتر در پایان پاییز ۱۴۰۴ با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار بشکه در روز وارد مدار شده بودند. اکنون با راهاندازی دو ردیف باقیمانده (A و B)، نهتنها ظرفیت اسمی واحد به ۳۲۰ هزار بشکه رسیده، بلکه توان عملیاتی صنعت نفت برای افزایش تولید از این میدان مشترک به طور قابلتوجهی تقویت شده است.
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اشاره به عملکرد مثبت این واحد از زمان راهاندازی مرحلهای اظهار کرد: «از آغاز بهرهبرداری اولیه از ردیفهای نفتی تاکنون، بیش از ۲۸ میلیون بشکه نفت در این واحد فرآورش شده است.» وی تأکید کرد که تکمیل این ظرفیت، پشتوانهای حیاتی برای توسعه پایدار تولید در میدان آزادگان جنوبی است و در حال حاضر زیرساخت فرآورشی لازم برای افزایش تدریجی تولید نفت در اختیار صنعت نفت کشور قرار دارد.
بهرهبرداری از این ظرفیت فرآورشی، نقطه عطفی در طرحهای توسعهای وزارت نفت برای میادین مشترک محسوب میشود. میدان آزادگان جنوبی به دلیل ویژگیهای خاص مخزنی و موقعیت استراتژیک در مرزهای غربی کشور، نیازمند تأسیسات فرآورشی پیشرفتهای بود که بتواند با استانداردهای دقیق فنی، نفت تولیدی را نمکزدایی و آماده صادرات کند. تکمیل CTEP، ریسکهای عملیاتی مرتبط با انتقال نفت خام به واحدهای دوردست را به حداقل رسانده و بهرهوری اقتصادی طرح را بهشدت افزایش میدهد.
مدیریت راهبردی پروژه و ارتقای امنیت انرژی
فرآیند راهاندازی ردیفهای A و B شامل سلسله عملیاتهای پیچیده فنی از جمله تستهای دقیق تجهیزات مکانیکی، برق و ابزار دقیق و همچنین رفع نواقص باقیمانده بود که با هماهنگی تیمهای تخصصی و نظارت مستقیم واحدهای فنی و مهندسی انجام پذیرفت. مدیریت پروژه این دستاورد را حاصل برنامهریزی منسجم و پایش روزانه فعالیتها در بخشهای مهندسی، تأمین کالا، اجرا و راهاندازی عنوان کرده است.
مدیرعامل گروه پتروپارس با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه تصریح کرد: «پیشرفت کلی پروژه هماکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است که پیشرفت بخش اجرا از ۸۰ درصد و تأمین کالا از ۷۰ درصد عبور کرده است.» وی افزود که همزمان با بهرهبرداری از ردیفهای نفتی، تکمیل فعالیتهای باقیمانده و رفع نواقص بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
در صنعت نفت، پروژههایی در مقیاس CTEP نهتنها نیازمند دانش فنی بالا هستند، بلکه مدیریت تأمین تجهیزات در شرایط تحریم و محدودیتهای زنجیره تأمین، کار را دوچندان دشوار میکند. عبور از ۷۰ درصد پیشرفت در تأمین کالا نشاندهنده توانمندی مدیریت مالی و مهندسی در شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، از جمله پتروپارس است. این هماهنگی میان بخشهای مختلف پروژه، ضامن پایداری تولید در آینده خواهد بود.
ثقفی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارفرما و نیروهای عملیاتی، تکمیل این چهار ردیف را جلوهای از توانمندی متخصصان پتروپارس در مدیریت و راهاندازی تأسیسات بزرگ فرآورشی در شرایط سخت عملیاتی دانست و این موفقیت را گامی بلند برای تقویت امنیت انرژی کشور توصیف کرد. با این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران گام محکمی در مسیر برداشت حداکثری از میادین مشترک و صیانت از ثروت ملی برداشته است و انتظار میرود با تکمیل فازهای باقیمانده، ظرفیتهای صادراتی کشور در حوزه نفت خام افزایش یابد.
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