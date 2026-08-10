ظرفیت فرآورش نفت آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر با تکمیل موفقیت‌آمیز عملیات راه‌اندازی ردیف‌های A و B، توسط گروه پتروپارس تمامی چهار ردیف فرآورشی واحد CTEP در میدان مشترک آزادگان جنوبی به بهره‌برداری کامل رسید. این دستاورد راهبردی، ظرفیت اسمی فرآورش نفت این مجموعه را به ۳۲۰ هزار بشکه در روز ارتقا داد تا زیرساخت‌های لازم برای دریافت، فرآورش و نمک‌زدایی نفت تولیدی این میدان حساس مرزی فراهم شود.

نقش کلیدی CTEP در افزایش ظرفیت تولید

واحد CTEP به عنوان قلب تپنده تأسیسات روزمینی میدان آزادگان جنوبی، از چهار ردیف فرآورشی مجزا (A، B، C و D) تشکیل شده است که هر یک ظرفیت فرآورش روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت را دارا هستند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ردیف‌های C و D این مجموعه پیش‌تر در پایان پاییز ۱۴۰۴ با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار بشکه در روز وارد مدار شده بودند. اکنون با راه‌اندازی دو ردیف باقی‌مانده (A و B)، نه‌تنها ظرفیت اسمی واحد به ۳۲۰ هزار بشکه رسیده، بلکه توان عملیاتی صنعت نفت برای افزایش تولید از این میدان مشترک به طور قابل‌توجهی تقویت شده است.

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس از شرکت های متعلق به شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عملکرد مثبت این واحد از زمان راه‌اندازی مرحله‌ای، اظهار کرد: «از آغاز بهره‌برداری اولیه از ردیف‌های نفتی تاکنون، بیش از ۲۸ میلیون بشکه نفت در این واحد فرآورش شده است.» وی تأکید کرد که تکمیل این ظرفیت، پشتوانه‌ای حیاتی برای توسعه پایدار تولید در میدان آزادگان جنوبی است و در حال حاضر زیرساخت فرآورشی لازم برای افزایش تدریجی تولید در اختیار صنعت نفت کشور قرار دارد.

هم‌افزایی فنی و مدیریت راهبردی پروژه

فرآیند راه‌اندازی ردیف‌های A و B شامل سلسله عملیات‌های پیچیده فنی از جمله تست‌های دقیق تجهیزات مکانیکی، برق و ابزار دقیق و همچنین رفع نواقص باقی‌مانده بود که با هماهنگی تیم‌های تخصصی و نظارت مستقیم واحدهای فنی و مهندسی انجام پذیرفت. مدیریت پروژه این دستاورد را حاصل برنامه‌ریزی منسجم و پایش روزانه فعالیت‌ها در بخش‌های مهندسی، تأمین کالا، اجرا و راه‌اندازی عنوان کرد.

مدیرعامل گروه پتروپارس با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه تصریح کرد: «پیشرفت کلی پروژه هم‌اکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است که پیشرفت بخش اجرا از ۸۰ درصد و تأمین کالا از ۷۰ درصد عبور کرده است.» وی افزود که هم‌زمان با بهره‌برداری از ردیف‌های نفتی، تکمیل فعالیت‌های باقی‌مانده و رفع نواقص به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد. ثقفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارفرما و نیروهای عملیاتی، تکمیل این چهار ردیف را جلوه‌ای از توانمندی متخصصان پتروپارس در مدیریت و راه‌اندازی تأسیسات بزرگ فرآورشی در شرایط سخت عملیاتی دانست و این موفقیت را گامی بلند برای تقویت امنیت انرژی کشور توصیف کرد.