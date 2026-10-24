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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

گودرزی: جلسه علنی فردا به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می‌شود

گودرزی: جلسه علنی فردا به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی فردا به‌ صورت ترکیبی برگزار می‌شود و نمایندگان با حضور در صحن یا به‌ صورت مجازی در این جلسه شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه علنی فردا (یکشنبه ۳ آبان ماه) به صورت ترکیبی برگزار می‌گردد، به نحوی که از هر کمیسیون چند نفر در محل دائمی صحن و مابقی نمایندگان به صورت مجازی و خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: این تصمیم پیرو مصوبه هیئت رئیسه مجلس و مبتنی بر تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر جلسات ترکیبی، جلسات مجازی دیگری نیز در حوزه تقنین و نظارت همچون گذشته خواهیم داشت.

کد مطلب 6988020
زهرا علیدادی

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