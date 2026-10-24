رشد ۱۰۵ درصدی درآمد بیمه معلم؛ سود خالص به ۹۴۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه معلم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت نزدیک به ۹۴۰ میلیارد تومان سود خالص، در جایگاه سوم شرکت‌های سودآور صنعت بیمه قرار گرفت؛ عملکردی که هم‌زمان با رشد درآمدهای بیمه‌ای، از تداوم روند سودآوری این شرکت حکایت دارد.

بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، شرکت بیمه معلم با نماد «ومعلم» در نیمه نخست سال جاری به ازای هر سهم ۱۲۶۱ ریال سود شناسایی کرد. نسبت سود به سرمایه این شرکت نیز ۹.۶ درصد اعلام شده است؛ عملکردی که بیمه معلم را در رتبه سوم جدول سودآوری صنعت بیمه قرار داده است.

رشد درآمدهای بیمه‌ای و تنوع پرتفوی

رشد درآمدهای بیمه‌ای از عوامل اصلی عملکرد مالی بیمه معلم در این دوره بوده است. این شرکت در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان حق بیمه صادره، شامل قبولی اتکایی، ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۸۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس داده‌های سامانه کدال، درآمد حق بیمه ناخالص بیمه معلم با رشد ۱۰۵ درصدی به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

در ترکیب پرتفوی بیمه‌ای این شرکت، بیمه شخص ثالث اجباری با سهم بیش از ۲۸ درصد و بیمه درمان با سهم بیش از ۲۳ درصد، بخش عمده درآمدهای بیمه‌ای دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند.

توسعه خدمات دیجیتال و مدیریت هزینه‌ها

در کنار رشد فروش بیمه‌نامه‌ها، مدیریت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محورهای مورد اشاره در تشریح عملکرد مالی بیمه معلم است. بنا بر اعلام مدیرعامل این شرکت، تحقق سود نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال، حاصل انضباط مالی، ارتقای توانگری مالی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

در همین راستا، راه‌اندازی اپلیکیشن جامع صدور بیمه‌نامه و پرداخت آنلاین خسارت در ۱۱ رشته پرکاربرد، با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسریع روند ارائه خدمات دنبال شده است.

همچنین طرح‌هایی از جمله «بیمه مستمری دانش‌آموزی» و «بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری کام» با صدور نزدیک به یک میلیون فقره بیمه‌نامه، در راستای توسعه بازارهای هدف این شرکت اجرا شده‌اند.

اجرای قراردادهای کلان در نیمه دوم سال

بیمه معلم در نیمه دوم سال جاری نیز اجرای قراردادهای کلان با وزارت آموزش‌وپرورش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد؛ قراردادهایی که به گفته این شرکت، می‌توانند در تداوم رشد درآمدها و تقویت جایگاه آن در صنعت بیمه نقش داشته باشند.