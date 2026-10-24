کلنگ زنی نخستین فرهنگسرای خیرساز گلپایگان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سفر نماینده فرماندهی قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به گلپایگان، آیین کلنگ‌زنی فرهنگسرای مرحوم محمد کرمی با حضور مسئولان کشوری و شهرستانی، خانواده‌های خیر و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.

احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، در این آیین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهر اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، احداث نخستین فرهنگسرای مستقل گلپایگان با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری و همکاری خیرین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه با مشارکت خانواده‌های محترم کرمی و با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان اجرایی می‌شود و می‌تواند زمینه بهره‌مندی شهروندان از امکانات و برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

شهردار گلپایگان با اشاره به نقش خیرین در شکل‌گیری این پروژه خاطرنشان کرد: مرحوم محمد کرمی از هنرمندان و نقاشان کشور بود که پس از درگذشت وی، خانواده و بستگان وی تصمیم گرفتند عواید حاصل از فروش ملک به‌جامانده از ایشان را در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و احداث فرهنگسرا هزینه کنند.

مهاجری با قدردانی از این اقدام ارزشمند اظهار کرد: این اقدام نیکو، به‌عنوان نخستین خیرین شهرساز گلپایگان، گام مؤثری در مسیر عمران و آبادانی شهر برداشته‌اند و اقدام آنان می‌تواند الگویی برای مشارکت بیشتر خیرین در توسعه زیرساخت‌های شهری باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون خیرین در حوزه‌هایی همچون مدرسه‌سازی و احداث مراکز درمانی اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، تصریح کرد: مشارکت خیرین در حوزه شهرسازی نیز ظرفیت مهمی برای توسعه متوازن شهرهاست و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

شهردار گلپایگان با اشاره به مشخصات این پروژه بیان کرد: فرهنگسرای مرحوم محمد کرمی در سه طبقه احداث می‌شود و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از هزینه‌های ساخت از سوی خیرین نیک‌اندیش و بخش دیگر از محل اعتبارات مرتبط تأمین خواهد شد.

مهاجری با اشاره به موقعیت اجرای پروژه گفت: این فرهنگسرا در حاشیه‌ای شهر احداث می‌شود تا ضمن توسعه فضاهای فرهنگی، زمینه دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به امکانات فرهنگی و اجتماعی فراهم شود و ساکنان مناطق کمتر برخوردار نیز از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوند.

وی افزود: نبود فرهنگسرای مستقل در گلپایگان، ضرورت اجرای چنین پروژه‌ای را دوچندان کرده است و با بهره‌برداری از این مجموعه، بستر مناسبی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.

به گفته وی کلنگ‌زنی فرهنگسرای مرحوم محمد کرمی را می‌توان گامی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی گلپایگان و تقویت همکاری میان مدیریت شهری و خیرین دانست؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد فضایی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، زمینه‌ساز گسترش مشارکت‌های مردمی در عمران و آبادانی شهر خواهد بود.