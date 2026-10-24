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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

احداث مرکز عرضه محصولات مشاغل خانگی در گلپایگان

احداث مرکز عرضه محصولات مشاغل خانگی در گلپایگان

گلپایگان- شهردار گلپایگان گفت: هزینه احداث مرکز عرضه محصولات مشاغل خانگی در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع، با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با هدف اشتغال‌زایی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری عصر شنبه در جریان سفر نماینده فرماندهی قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به گلپایگان، با اشاره به ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت مشاغل خانگی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در شهر، نبود فضای مشخص برای عرضه محصولات و برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی است که این مسئله به‌ویژه برای خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به نبود مکان مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و عرضه محصولات تولیدکنندگان خانگی، با پیش‌بینی انجام‌شده و دستور فرماندار، زمینی برای ساماندهی این فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

شهردار گلپایگان با اشاره به موقعیت این زمین در یکی از مناطق محروم و حاشیه‌ای شهر تصریح کرد: این زمین حدود چهار هزار مترمربع مساحت دارد و تلاش شده است با انتخاب این موقعیت، علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال و درآمدزایی برای خانواده‌های نیازمند، زمینه توسعه امکانات در مناطق کمتر برخوردار شهر نیز فراهم شود.

مهاجری با اشاره به برآورد هزینه‌های اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هزینه اجرای این پروژه، بدون احتساب قیمت زمین، حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که برای آماده‌سازی زمین، زیرسازی، اجرای سازه و سایر اقدامات عمرانی موردنیاز هزینه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های بدسرپرست گفت: هدف این است که شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند با تشکیل گروه‌های کوچک و مشارکت چندنفره، فعالیت‌های تولیدی و مشاغل خانگی خود را راه‌اندازی کنند و از این طریق به درآمد پایدار دست یابند.

شهردار گلپایگان در ادامه با اشاره به ظرفیت همکاری نهادهای حمایتی در اجرای این طرح بیان کرد: شهرداری آمادگی دارد در کنار کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای تأمین هزینه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم همکاری کند تا با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

مهاجری تأکید کرد: با تهیه طرح و نقشه مناسب و برنامه‌ریزی برای اجرای مراحل مختلف پروژه، امیدواریم این مجموعه به مرکزی برای حمایت از مشاغل خانگی، عرضه محصولات تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار کم‌برخوردار شهر تبدیل شود.

کد مطلب 6988342

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