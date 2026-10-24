احداث مرکز عرضه محصولات مشاغل خانگی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری عصر شنبه در جریان سفر نماینده فرماندهی قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به گلپایگان، با اشاره به ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت مشاغل خانگی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در شهر، نبود فضای مشخص برای عرضه محصولات و برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی است که این مسئله به‌ویژه برای خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به نبود مکان مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و عرضه محصولات تولیدکنندگان خانگی، با پیش‌بینی انجام‌شده و دستور فرماندار، زمینی برای ساماندهی این فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

شهردار گلپایگان با اشاره به موقعیت این زمین در یکی از مناطق محروم و حاشیه‌ای شهر تصریح کرد: این زمین حدود چهار هزار مترمربع مساحت دارد و تلاش شده است با انتخاب این موقعیت، علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال و درآمدزایی برای خانواده‌های نیازمند، زمینه توسعه امکانات در مناطق کمتر برخوردار شهر نیز فراهم شود.

مهاجری با اشاره به برآورد هزینه‌های اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هزینه اجرای این پروژه، بدون احتساب قیمت زمین، حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که برای آماده‌سازی زمین، زیرسازی، اجرای سازه و سایر اقدامات عمرانی موردنیاز هزینه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های بدسرپرست گفت: هدف این است که شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند با تشکیل گروه‌های کوچک و مشارکت چندنفره، فعالیت‌های تولیدی و مشاغل خانگی خود را راه‌اندازی کنند و از این طریق به درآمد پایدار دست یابند.

شهردار گلپایگان در ادامه با اشاره به ظرفیت همکاری نهادهای حمایتی در اجرای این طرح بیان کرد: شهرداری آمادگی دارد در کنار کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای تأمین هزینه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم همکاری کند تا با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

مهاجری تأکید کرد: با تهیه طرح و نقشه مناسب و برنامه‌ریزی برای اجرای مراحل مختلف پروژه، امیدواریم این مجموعه به مرکزی برای حمایت از مشاغل خانگی، عرضه محصولات تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار کم‌برخوردار شهر تبدیل شود.