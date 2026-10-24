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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری دو متهم در دماوند

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری دو متهم در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از کشف یک کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری دو متهم در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی مخفیگاه آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری دو متهم در دماوند خبر داد و گفت: در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری درباره نگهداری مواد مخدر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و انجام تحقیقات تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی موفق به کشف یک کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری دو نفر شدند.

فرمانده انتظامی دماوند با اشاره به انتقال متهمان به مقر پلیس برای انجام مراحل قانونی، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6988392

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