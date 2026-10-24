https://mehrnews.com/x3dqGd ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ کد مطلب 6988488 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ مهرستان در سوگ بانوی مجاهد «افسانه عقیلا» مهرستان- مراسم بزرگداشت شهیده افسانه عقیلا با حضور آحاد مختلف مردم در مهرستان برگزار شد. دریافت 51 MB کد مطلب 6988488 کپی شد مطالب مرتبط قمی: سیستانوبلوچستان در مسیر تازهای از توسعه قرار گرفته است ظرفیت های فراملی «زبان بلوچی» تأکید آیتالله محامی بر برنامهریزی فرهنگی برای اعضای پویش «جانفدا» برچسبها شهرستان مهرستان شهیده افسانه عقیلا مراسم بزرگداشت
نظر شما