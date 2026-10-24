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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

مهرستان در سوگ بانوی مجاهد «افسانه عقیلا»

مهرستان در سوگ بانوی مجاهد «افسانه عقیلا»

مهرستان- مراسم بزرگداشت شهیده افسانه عقیلا با حضور آحاد مختلف مردم در مهرستان برگزار شد.

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کد مطلب 6988488

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