موفقیت در کنکور در گرو هم افزایی مدرسه و خانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، اظهار کرد: ما در حالی امروز از ۶ دانش‌آموز با رتبه زیر ۱۰۰ در اردبیل تجلیل می‌کنیم که این شرایط نسبت به گذشته وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده است.

وی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خانواده‌ها و تلاش معلمان و مدیران در کسب این موفقیت قدردانی و خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش و در بخش های زیربنایی ورود پیدا کردیم که مهمترین برنامه توسعه ساخت و سازها و کیفیت بخشی به موضوع آموزش است.

استاندار اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی بلندمدت و تعامل همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط به ویژه همسوئی خانواده‌ها با مدرسه ما می‌توانیم در سال‌های آینده جایگاه های بهتر و بیشتری را در آزمون سراسری کسب کنیم.

امامی یگانه افزود: در بحث ساخت و ساز مدارس سه برابر سال‌های گذشته امر مدرسه سازی در این استان توسعه پیدا کرده و ما شرایط بهتری را با مشارکت خیرین و گروه های مردمی در مدرسه سازی شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: مشارکت در امر مدرسه سازی استان اردبیل به حدی توسعه یافته که سالانه در مناطق با جمعیت دانش‌آموزی بالا شاهد افزایش فضاهای آموزشی و تربیتی بهتر و کیفی تر هستیم.

استاندار اردبیل گفت: تاکید رئیس جمهور بر ارتقای کیفیت آموزشی در کنار توسعه فضاهای آموزشی است که برای رفع دغدغه‌ها در این زمینه شورای آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌های اساسی را در دستور کار قرار داده است.

امامی یگانه عنوان کرد: همه این فعالیت‌ها با منجر به برقراری عدالت آموزشی شود تا در همه مناطق این استان دانش‌آموزان با بهترین امکانات و کمترین دغدغه بتوانند با کمک معلمان خود هم در آزمون نهایی و هم کنکور سراسری موفق عمل کنند.

در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش از دارندگان رتبه زیر ۱۰۰ آزمون سراسری ۱۴۰۵ در استان اردبیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.