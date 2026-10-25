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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۱۴

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز یکشنبه خبر داد.

شهرستان کهگیلویه

غرب دهدشت، فیلگاه و سنوگان از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان گچساران

کارکنان شمالی از میدان نرگسی تا میدان سه‌راهی، بلوار تاج‌گردون و بیمارستان نرگسی از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

شهرستان لنده

لیر کوچک تا پاقلعه سوق، ایدنک تا آبرزگه از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

شهرستان مارگون

روستاهای رون و سیلاب کلوار از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

شهرستان چرام

بخش سرفاریاب از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰

شهرستان بویراحمد

شهرک صنعتی فرودگاه، فاز جنوبی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

سنگ‌شکن جوکار و طرح ماهی‌های اطراف از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰

کد مطلب 6988708

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