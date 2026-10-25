خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز یکشنبه خبر داد.
شهرستان کهگیلویه
غرب دهدشت، فیلگاه و سنوگان از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان گچساران
کارکنان شمالی از میدان نرگسی تا میدان سهراهی، بلوار تاجگردون و بیمارستان نرگسی از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
شهرستان لنده
لیر کوچک تا پاقلعه سوق، ایدنک تا آبرزگه از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
شهرستان مارگون
روستاهای رون و سیلاب کلوار از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
شهرستان چرام
بخش سرفاریاب از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شهرستان بویراحمد
شهرک صنعتی فرودگاه، فاز جنوبی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
سنگشکن جوکار و طرح ماهیهای اطراف از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰
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