خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز یکشنبه خبر داد.

شهرستان کهگیلویه

غرب دهدشت، فیلگاه و سنوگان از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان گچساران

کارکنان شمالی از میدان نرگسی تا میدان سه‌راهی، بلوار تاج‌گردون و بیمارستان نرگسی از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

شهرستان لنده

لیر کوچک تا پاقلعه سوق، ایدنک تا آبرزگه از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

شهرستان مارگون

روستاهای رون و سیلاب کلوار از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

شهرستان چرام

بخش سرفاریاب از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰

شهرستان بویراحمد

شهرک صنعتی فرودگاه، فاز جنوبی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

سنگ‌شکن جوکار و طرح ماهی‌های اطراف از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰