صادرات ۱۷۰۰ محموله کیوی و نارنگی از مازندران

اسدالله تیموری‌ در گفت وگو با خبرنگار مهر از صادرات ۳۷ هزار و ۹۵۰ تن کیوی و نارنگی از این استان خبر داد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده تا اول آبان ۱۴۰۵، این محصولات در قالب یک‌هزار و ۷۷۴ محموله روانه بازارهای صادراتی شده‌اند.

تیموری‌یانسری با تشریح آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی مازندران اظهار کرد: در این مدت، ۴۹۱ محموله کیوی به وزن ۱۱ هزار و ۱۷۵ تن و یک‌هزار و ۲۸۳ محموله نارنگی به وزن ۲۶ هزار و ۷۷۵ تن از استان صادر شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی افزود: شفاف‌سازی آمار صادرات، برنامه‌ریزی برای بازاررسانی، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره ارزش و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان از محورهای اصلی فعالیت این سازمان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ارتقای کیفیت و بسته‌بندی محصولات و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط را از جمله برنامه‌های در دست پیگیری برای حفظ و گسترش بازارهای هدف عنوان کرد.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نقش صادرات در رونق اقتصادی بخش کشاورزی تصریح کرد: توسعه صادرات کیوی و نارنگی می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد باغداران، زمینه تقویت فعالیت‌های مرتبط با فرآوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل محصولات را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم قابل توجه مناطق روستایی در تولید این محصولات، رونق صادرات در حفظ اشتغال، پایداری فعالیت‌های کشاورزی و بهبود معیشت خانوارهای روستایی استان نیز اثرگذار است.