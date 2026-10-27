به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، علی دهقان بهاءآبادی در نشست تخصصی توسعه کانون‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی مدارس در قالب طرح ملی «پهلوان سعید» اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی فراتر از فعالیت بدنی، عرصه‌ای برای ترویج ارزش‌های اخلاقی، همدلی و مشارکت اجتماعی است.

وی با اشاره به ارتباط سلامت جسم و روان دانش‌آموزان با سلامت آینده جامعه افزود: ارتقای سلامت همه‌جانبه نسل نوجوان و جوان از اهداف بنیادین آموزش و پرورش است و توسعه ورزش زورخانه‌ای می‌تواند نقشی مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد تصریح کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در چارچوب طرح ملی «پهلوان سعید»، تحقق شعار «هر مدرسه، یک زورخانه» و گسترش کانون‌های ورزش پهلوانی در مدارس استان را دنبال می‌کند.

یزد، الگویی پیشرو در رویداد «مهر پهلوانی»

در ادامه این نشست، سردار مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، با قدردانی از اقدامات استان یزد در توسعه این ورزش گفت: یزد با برگزاری رویداد «مهر پهلوانی» توانسته است به الگویی پیشرو در سطح کشور تبدیل شود.

وی ترویج ورزش پهلوانی و آموزه‌های فتوت و ایثار در مدارس را اقدامی ارزشمند و مورد انتظار جامعه ورزش و فعالان فرهنگی دانست.

ورزش پهلوانی؛ بستری برای تربیت نسل اخلاق‌مدار

همچنین سرهنگ غلامرضا جوکار، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان یزد، با تأکید بر اهمیت تعامل دستگاه‌ها و جامعه فرهنگیان اظهار کرد: انسجام در مجموعه آموزش و پرورش زمینه مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های تربیتی فراهم می‌کند.

وی افزود: ورزش پهلوانی با پیوند ارزش‌مداری، نشاط و بالندگی، الگویی مناسب برای تربیت دانش‌آموزان است و سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه ورزش زورخانه‌ای می‌تواند به پرورش نسلی اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر کمک کند.