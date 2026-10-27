تغییر در مدیریت تبلیغات اسلامی شاهرود؛ عابدیان سکاندار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هیئات مذهبی، مساجد و تشکل‌های دینی برای تبیین معارف فاطمی و ترویج سیره حضرت زهرا (س) تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، این مناسبت را فرصتی برای تعمیق باورهای دینی، تقویت بصیرت اجتماعی و انتقال فرهنگ فاطمی به نسل جوان دانست.

قنبری با تأکید بر نقش مردم در تحقق جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی، فعال‌سازی حلقه‌های میانی، هیئات مذهبی و ظرفیت‌های مردمی را از مأموریت‌های محوری سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر جهاد تبیین عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، حضور میدانی در مناطق شهری و روستایی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کرد و از تلاش‌ها و خدمات صورت‌گرفته در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود قدردانی به عمل آورد.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از خدمات حجت‌الاسلام علی سلمان‌نژاد، رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شاهرود، حجت‌الاسلام سیدرضا عابدیان به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.