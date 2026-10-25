پزشکیان روز ملی قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در پیامی به قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم جمهوری قزاقستان تبریک گفت.

پزشکیان در این پیام با اشاره به روند مثبت و پایدار روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: روابط دو کشور همواره بر پایه دوستی، احترام و اعتماد متقابل استوار بوده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور افزود: این اشتراکات، در کنار اراده مشترک رهبران ایران و قزاقستان، زمینه‌های مناسبی را برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ایران و قزاقستان به‌عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه، خاطرنشان کرد: دو کشور از ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های مشترکی برای تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای برخوردارند.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی و اهتمام مقامات دو کشور، در آینده نزدیک شاهد گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها و تحکیم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان باشیم.

پزشکیان در پایان این پیام، از خداوند متعال، سلامتی، موفقیت، رفاه و بهروزی رئیس‌جمهور و مردم قزاقستان را مسئلت کرد.