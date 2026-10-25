یک مجموعه تفریحی ورزشی در آران و بیدگل پلمب شد

سرهنگ قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی درباره برخی ناهنجاری‌ها و تخلفات در این مجموعه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و بررسی‌های لازم برای احراز موارد تخلف آغاز شد.

وی ابراز کرد: در ادامه این روند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به همراه مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از محل بازدید به‌عمل آوردند و موارد مشاهده‌شده را به‌طور دقیق بررسی کردند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تصریح کرد: پس از بررسی موارد مشاهده‌شده در جریان این بازدید، دستور قضایی لازم برای برخورد قانونی با مجموعه متخلف صادر و بلافاصله به اجرا درآمد.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای قانون، حفظ نظم اجتماعی و صیانت از حقوق عمومی انجام گرفته و برخورد با تخلفات و ناهنجاری‌ها با هماهنگی مراجع قضایی به‌صورت جدی ادامه خواهد یافت.