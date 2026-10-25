 یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این اقدام نظارتی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات دندانپزشکی، به دنبال دریافت شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۹۰، کارشناسان واحد دندانپزشکی این معاونت موفق به شناسایی یک مرکز غیرمجاز فعال در این حوزه شدند.

وی با تأکید بر اینکه روند بررسی این تخلفات با دقت انجام شده است، افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و محرز شدن فعالیت غیرقانونی این مرکز، اقدامات قانونی لازم انجام گرفت و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی، این مرکز متخلف پلمب شد.

فاضل در ادامه با اشاره به ضرورت هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان عزیز درخواست داریم پیش از دریافت هرگونه خدمات دندانپزشکی، از معتبر بودن مجوز مرکز و صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز یا تخلفات درمانی، می‌توانند موضوع را به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری‌های لازم را انجام دهند.