به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد آلاینده ذوب شیشه در رباط کریم خبر داد و گفت: در پی دریافت شکایت مردمی درباره فعالیت آلاینده این واحد و با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست و اعلام جرم به مرجع قضائی، محل فعالیت این واحد با هدف جلوگیری از تداوم آلودگی هوا و صیانت از سلامت شهروندان پلمب شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی افزود: با هرگونه فعالیت آلاینده و مغایر با قوانین محیط زیست، در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم همچنین از ادامه نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی با هدف پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های آلاینده یا تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را برای بررسی و پیگیری قانونی به این اداره اطلاع دهند.