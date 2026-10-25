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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

خلع ید از اراضی ملی در قائمشهر

خلع ید از اراضی ملی در قائمشهر

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از اجرای حکم رفع تصرف یک سازه دامی در اراضی ملی شهرستان قائمشهر خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: در راستای برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از جنگل‌ها و اراضی ملی، دو عملیات حفاظتی در شهرستان‌های قائمشهر و بابل اجرا شد.

وی افزود: در شهرستان قائمشهر، حکم قضایی رفع تصرف از یک باب تالار دامی در روستای چپی به اجرا درآمد و پس از تعیین حدود عرصه مورد تصرف، ستون‌ها و پوشش سقف حلبی این سازه جمع‌آوری و از اختیار متصرف خارج شد تا عرصه به بیت‌المال بازگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان قائمشهر، سرجنگلبان منطقه بیشه‌سر، نیروهای حفاظتی و قرقبانان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و رئیس کلانتری قذدیکلا انجام شد.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی شهرستان بابل خبر داد و گفت: این دستگاه به‌دلیل احداث جاده غیرمجاز در عرصه‌های جنگلی و با اخذ دستور قضایی توقیف شد.

وی بیان کرد: این اقدام با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل، سرجنگلبان منطقه شیخ‌موسی و همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بخش صورت گرفت.

باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی نیازمند نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تصرف غیرمجاز و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های منابع طبیعی است و این اداره‌کل با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، اقدامات لازم را برای صیانت از انفال دنبال می‌کند.

کد مطلب 6988892

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