خلع ید از اراضی ملی در قائمشهر

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: در راستای برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از جنگل‌ها و اراضی ملی، دو عملیات حفاظتی در شهرستان‌های قائمشهر و بابل اجرا شد.

وی افزود: در شهرستان قائمشهر، حکم قضایی رفع تصرف از یک باب تالار دامی در روستای چپی به اجرا درآمد و پس از تعیین حدود عرصه مورد تصرف، ستون‌ها و پوشش سقف حلبی این سازه جمع‌آوری و از اختیار متصرف خارج شد تا عرصه به بیت‌المال بازگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان قائمشهر، سرجنگلبان منطقه بیشه‌سر، نیروهای حفاظتی و قرقبانان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و رئیس کلانتری قذدیکلا انجام شد.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی شهرستان بابل خبر داد و گفت: این دستگاه به‌دلیل احداث جاده غیرمجاز در عرصه‌های جنگلی و با اخذ دستور قضایی توقیف شد.

وی بیان کرد: این اقدام با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل، سرجنگلبان منطقه شیخ‌موسی و همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بخش صورت گرفت.

باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی نیازمند نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تصرف غیرمجاز و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های منابع طبیعی است و این اداره‌کل با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، اقدامات لازم را برای صیانت از انفال دنبال می‌کند.