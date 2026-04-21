کشف چوب قاچاق در بابل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با تخلفات حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاق چوب، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل با دریافت مجوز قضایی وارد منزل یکی از متخلفان شدند.

وی افزود: در این عملیات که با حضور فرمانده یگان، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی انجام شد، حدود یک استر چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد و چوب‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به واحد مربوطه منتقل شد.

باقری ادامه داد: متخلف نیز برای تشکیل پرونده و طی روند قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین از آزادسازی اراضی ملی در شهرستان آمل خبر داد و گفت: مأموران سرجنگلبانی سرخرود با اجرای دستور قضایی در منطقه درکاپی، اقدام به رفع تصرف از اراضی ملی کردند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، با جمع‌آوری آثار تصرف، بیش از ۳۱۵۰ مترمربع از عرصه‌های ملی آزاد و به بیت‌المال بازگردانده شد.

باقری با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه‌های جنگلی و منابع ملی با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.