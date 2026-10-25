خدمات رایگان به ۲۳ هزار بیمار خاص در استان ایلام

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته بیمه سلامت از دوم تا هشتم آبان‌ماه اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان بیمه سلامت در این دوره، حرکت از درمان‌محوری به سمت سلامت‌محوری محسوب می‌شود تا با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، سطح سلامت جامعه ارتقا یابد.

وی با اشاره به جامعه هدف این سازمان در استان افزود: در حال حاضر حدود ۳۵۶ هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند؛ این بیمه برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و هم‌اکنون پنج دهک اول جامعه نیز از پوشش بیمه رایگان بهره‌مند هستند.

رحیمی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به بیماران خاص تصریح کرد: حدود ۲۳ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان شناسایی شده‌اند که خدمات بستری آنان به صورت رایگان ارائه می‌شود؛ ضمن اینکه این افراد در دریافت سایر خدمات نیز از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردارند تا هزینه‌های درمانی و مالی آنان کاهش یابد و فرآیند بهبودی‌شان تسریع شود.

این مقام مسئول با تاکید بر گسترش تعهدات بیمه‌ای خاطرنشان کرد: در راستای حمایت بیشتر از بیماران، خدماتی که پیش‌تر تحت پوشش نبوده‌اند نیز به تعهدات این سازمان اضافه شده است تا بخش بیشتری از نیازهای درمانی مردم تامین گردد.

رحیمی با اشاره به چالش مصرف بالای دارو در استان گفت: متأسفانه در حوزه مصرف اقلام دارویی، استان ایلام در کشور رتبه اول را دارد و میانگین اقلام دارویی در نسخ استان بالای پنج قلم محسوب می‌شود؛ همچنین در مصرف سرم نیز در سطح کشور در جایگاه نخست قرار داریم که این آمار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام در پایان با درخواست از رسانه‌ها و کارشناسان حوزه سلامت تصریح کرد: نیازمند یک فرهنگ‌سازی جدی برای اصلاح الگوی مصرف دارو هستیم تا بتوانیم حداقل به میانگین کشوری برسیم؛ چراکه مصرف خودسرانه و بی‌رویه دارو نه تنها کمکی به سلامت نمی‌کند، بلکه می‌تواند جان شهروندان را نیز به خطر بیندازد.