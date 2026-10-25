دری‌: انحراف از مسیر ولایت، پیامدهای تاریخی ماندگاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در درس خارج امروز خود با اشاره به ابعاد تاریخی، سیاسی و اجتماعی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: این خطبه، با تبیین پیامدهای فاصله گرفتن از مسیر صحیح اسلام، زمینه‌ای برای شناخت ریشه‌های انحراف و بررسی آثار آن در تحولات تاریخی فراهم می‌کند.

وی افزود: چگونگی شکل‌گیری بنیان‌های یک نظام و جامعه، در مسیر آینده آن نقش تعیین‌کننده دارد و ضعف یا انحراف در این بنیان‌ها می‌تواند پیامدهای خود را به نسل‌های بعدی منتقل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت بازگشت جهان اسلام به وحدت و عزت حقیقی تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، عقلانیت، وحدت و آموزه‌های اصیل اسلامی، مسائل و مشکلات خود را حل‌وفصل کنند و در مسیر تحقق صلح و آرامش گام بردارند.

انحراف از محور ولایت، زمینه‌ساز بحران‌های تاریخی

آیت الله دری‌نجف‌آبادی با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) در نظام دینی و سیاسی اسلام گفت: از نکات مهم خطبه حضرت زهرا(س)، هشدار درباره انحراف از مسیر رسالت و کنار گذاشتن محور اصلی هدایت جامعه است که بررسی آن می‌تواند در شناخت ریشه‌های برخی بحران‌ها و تحولات تاریخی راهگشا باشد.

وی ادامه داد: بررسی تاریخ باید فراتر از روایت رویدادها باشد و زمینه‌ها، عوامل شکل‌گیری انحراف‌ها و پیامدهای آنها را نیز دربرگیرد تا جامعه بتواند از تجربه‌های گذشته برای تصمیم‌گیری‌های امروز بهره ببرد.

ماجرای بنی‌صدر؛ نمونه‌ای از پیامدهای انحراف سیاسی

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به ماجرای ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی تاکید کرد: این رویداد، نمونه‌ای از پیامدهای اختلافات و انحرافات سیاسی در سال‌های نخست انقلاب است.

وی با اشاره به نقش هدایت‌های امام خمینی(ره) و تلاش شخصیت‌هایی همچون شهید محمدحسین بهشتی و شهید محمدعلی رجایی در تحولات آن دوره افزود: اختلافات سیاسی و رفتارهای بنی‌صدر، به‌تدریج فضای سیاسی کشور را با تنش مواجه کرد و زمینه گسترش بحران‌ها را فراهم آورد.

آیت الله دری‌نجف‌آبادی با اشاره به حوادث ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران تصریح کرد: در آن مقطع، تنش‌های سیاسی شدت گرفت و اختلافات میان بنی‌صدر و نیروهای انقلابی در ادامه به مراحل تازه‌ای رسید؛ روندی که در سال ۱۳۶۰ با عزل وی از ریاست‌جمهوری و فرار او از کشور وارد مرحله دیگری شد.

ضرورت عبرت‌آموزی از تاریخ و انتخاب شایستگان

آیت الله دری‌نجف‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های تاریخی گفت: مطالعه خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) و بررسی حوادث صدر اسلام و تاریخ انقلاب اسلامی، فرصتی برای شناخت ریشه‌های انحراف و پیشگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته فراهم می‌کند.

وی افزود: جامعه اسلامی برای حرکت در مسیر صحیح، باید ضمن شناخت دقیق حق و حفظ محوریت ولایت، در انتخاب افراد برای مسئولیت‌های مختلف به شایستگی، پایبندی به اصول و مسئولیت‌پذیری توجه داشته باشد تا از شکل‌گیری بحران‌های ناشی از تصمیم‌های نادرست جلوگیری شود.