به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد دریجانی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در استان یزد اظهار کرد: هزینه‌های درمانی نسبت به سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و بیمه سلامت برای پرداخت هزینه‌های مؤسسات تشخیصی و درمانی استان به‌صورت ماهانه به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات مراکز درمانی با تأخیر همراه بوده است، افزود: مبالغی به‌صورت علی‌الحساب تا تیرماه به مؤسسات درمانی پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات سال گذشته همچنان باقی مانده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به محدودیت‌های موجود در تأمین منابع مالی تصریح کرد: تسویه مطالبات به تأمین اعتبار و طی مراحل مربوط بستگی دارد و امیدواریم با فراهم شدن منابع مورد نیاز، امکان پرداخت بدهی‌ها و جبران تأخیرها فراهم شود.

پرداخت ماهانه ۳۰ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب‌العلاج

دریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: ماهانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان از محل این صندوق برای حمایت از بیماران پرداخت می‌شود و تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر در چارچوب حمایت‌های مربوط به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه بیماری‌های مشمول حمایت صندوق تنها به سرطان محدود نمی‌شود، گفت: بیماری‌هایی مانند دیابت نیز در گروه بیماری‌های تحت پوشش قرار دارند و بیماران می‌توانند متناسب با ضوابط تعیین‌شده از خدمات و حمایت‌های این صندوق استفاده کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به حمایت‌های دارویی از بیماران افزود: بخش قابل توجهی از خدمات دارویی مشمول حمایت، از طریق سامانه‌های بیمه‌ای ارائه می‌شود و بیماران در صورت برخورداری از شرایط لازم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دریجانی با تشریح شرایط پرداخت کمک‌هزینه دارو خاطرنشان کرد: در مواردی که داروی مورد نیاز بیمار مشمول ضوابط صندوق باشد و هزینه آن از مسیرهای تعریف‌شده تحت پوشش قرار نگرفته باشد، امکان بررسی و پرداخت کمک‌هزینه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، با رعایت شرایط و مقررات مربوط، وجود دارد.

تأکید بر توجه به هزار روز طلایی نخست زندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هزار روز طلایی نخست زندگی اظهار کرد: این دوره از دوران بارداری آغاز می‌شود و تا پایان دو سالگی کودک ادامه دارد و در شکل‌گیری سلامت جسمی و روانی و رشد آینده او نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد افزود: آگاهی‌بخشی درباره مراقبت‌های دوران بارداری، تغذیه با شیر مادر، زایمان طبیعی و سلامت مادر و کودک باید فراتر از اطلاع‌رسانی صرف باشد و به رفتار روزمره خانواده‌ها تبدیل شود.

دریجانی با تأکید بر ضرورت همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: مراکز خدمات جامع سلامت، بیمارستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در اجرای برنامه‌های مربوط به هزار روز طلایی مشارکت فعال داشته باشند و زمینه افزایش آگاهی خانواده‌ها را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر گفت: اطلاع‌رسانی مؤثر و مطالبه‌گری اجتماعی می‌تواند به اصلاح برخی نگرش‌ها و توجه بیشتر خانواده‌ها به مراقبت‌های دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی کودک کمک کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد در پایان بر نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم درباره خدمات بیمه‌ای، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و ارتقای سلامت مادر و کودک تأکید کرد.