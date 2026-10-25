به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تغذیه گیاهان یکی از عوامل مؤثر بر رشد، کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی است. بااین‌حال، تفاوت شرایط اقلیمی، ویژگی‌های خاک، روش آبیاری و مراحل رشد باعث می‌شود نیاز غذایی مزارع و باغ‌ها یکسان نباشد. ازاین‌رو، آشنایی با زمان‌بندی کوددهی و مشخصات فنی محصولات کشاورزی، بخشی از فرایند مدیریت تغذیه گیاهان محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، دسترسی به اطلاعات تخصصی درباره کودهای کشاورزی از طریق وب‌سایت‌های آموزشی و فروشگاه‌های اینترنتی آسان‌تر شده است. موضوعاتی مانند برنامه کوددهی گندم، مقایسه برندهای فروت‌ست و بررسی ترکیبات کودها از جمله مباحثی هستند که کشاورزان و باغداران برای شناخت بیشتر نهاده‌های کشاورزی دنبال می‌کنند. در این میان، مجموعه برناکود نیز با ارائه محتوای آموزشی، معرفی محصولات و خدمات مشاوره کشاورزی در این حوزه فعالیت دارد.

بررسی مراحل رشد و زمان‌بندی تغذیه گندم

گندم در طول فصل رشد، مراحل مختلفی از جوانه‌زنی و استقرار بوته تا پنجه‌زنی، ساقه‌دهی، خوشه‌دهی و پرشدن دانه را پشت سر می‌گذارد. در هر مرحله، فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاه تغییر می‌کند و نقش عناصر غذایی مختلف نیز متفاوت است.

یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت تغذیه این محصول، جدول کوددهی گندم است. این جدول معمولاً ارتباط میان مراحل رشد، عناصر غذایی و اهداف تغذیه‌ای را نشان می‌دهد و تصویری کلی از تغییر نیازهای گیاه در طول فصل ارائه می‌کند.

بااین‌حال، اطلاعات این جدول به‌تنهایی برای تعیین نوع و مقدار کود کافی نیست و عواملی مانند نتایج آزمایش خاک، شرایط آب‌وهوایی، رقم گندم و شیوه کشت نیز در ارزیابی برنامه تغذیه نقش دارند.

مرحله رشد گندم عناصر غذایی مرتبط موضوعات قابل بررسی آماده‌سازی زمین و کاشت فسفر، پتاسیم و نیتروژن حاصلخیزی خاک و ذخیره عناصر غذایی جوانه‌زنی و استقرار بوته فسفر، روی و نیتروژن توسعه ریشه و رشد اولیه پنجه‌زنی نیتروژن، فسفر و ریزمغذی‌ها رشد رویشی و تشکیل پنجه ساقه‌دهی نیتروژن و پتاسیم توسعه ساقه و فعالیت برگ‌ها خوشه‌دهی و گلدهی عناصر غذایی متناسب با وضعیت گیاه وضعیت تغذیه و سلامت اندام‌های گیاهی پرشدن دانه نیتروژن و پتاسیم انتقال مواد فتوسنتزی و تکمیل رشد دانه



این جدول صرفاً جنبه آموزشی دارد و به معنای ضرورت مصرف تمام عناصر نام‌برده‌شده در هر مرحله نیست.

برای مثال، فسفر در توسعه ریشه و انتقال انرژی نقش دارد و نیتروژن با رشد رویشی و تشکیل پروتئین ارتباط دارد. بااین‌حال، میزان پاسخ گیاه به هر عنصر، به مقدار قابل‌دسترس آن در خاک و وضعیت رشد گندم وابسته است.

همچنین تفاوت میان کشت آبی و دیم می‌تواند بر زمان‌بندی و کارایی تغذیه اثر بگذارد. در مزارع دیم، رطوبت خاک و پراکنش بارندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ درحالی‌که در کشت آبی، مدیریت آب و شرایط جذب عناصر از موضوعات مرتبط با برنامه کوددهی است.

اطلاعات تکمیلی درباره نقش فسفر، زمان‌های مصرف و ویژگی‌های کودهای فسفاته در مقاله کود فسفر برای گندم در وب‌سایت برناکود منتشر شده است.

شناخت ترکیبات و ویژگی‌های کودهای فروت‌ست

در کنار مدیریت تغذیه محصولات زراعی، تأمین عناصر غذایی در باغ‌های میوه نیز موضوع مهمی است. کودهای فروت‌ست یکی از گروه‌های محصولات تغذیه گیاهی هستند که فرمولاسیون آن‌ها معمولاً با هدف تأمین عناصر مرتبط با رشد جوانه‌ها، فعالیت‌های زایشی و تشکیل میوه طراحی می‌شود.

در جست‌وجوهای مرتبط با محصولات باغی، عبارت «بهترین مارک فروت ست» نیز مطرح می‌شود. بااین‌حال، بررسی برندهای مختلف تنها بر اساس نام تجاری، قیمت یا کشور سازنده نمی‌تواند تمامی ویژگی‌های فنی یک محصول را مشخص کند.

ترکیب عناصر غذایی، غلظت مواد تشکیل‌دهنده، نوع فرمولاسیون، اطلاعات تولیدکننده و مشخصات درج‌شده روی بسته‌بندی از جمله معیارهایی هستند که امکان مقایسه محصولات را فراهم می‌کنند.

روی و بور از عناصر مورد توجه در بسیاری از فرمولاسیون‌های فروت‌ست هستند. روی در فعالیت برخی آنزیم‌ها و فرایندهای رشد گیاه نقش دارد و بور نیز با رشد بافت‌های زایشی و عملکرد گرده ارتباط دارد. بااین‌حال، نیاز به این عناصر و میزان پاسخ گیاه به مصرف آن‌ها در باغ‌های مختلف یکسان نیست.

در بازار کودهای کشاورزی، برندهای داخلی و خارجی متنوعی از این گروه محصولات حضور دارند. برای نمونه، کود مایع فروت‌ست شیمی کشاورز یکی از محصولات تولید داخل است که در ترکیب اعلام‌شده آن، عناصری مانند نیتروژن، روی، بور، آهن، مس، مولیبدن و آمینواسیدها وجود دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی تولیدکننده، فرمولاسیون این محصول شامل ۱۰ درصد نیتروژن، ۷ درصد روی و ۲ درصد بور بر مبنای وزن به حجم است. این اعداد مشخصات ترکیب محصول را نشان می‌دهند و به‌تنهایی معیاری برای پیش‌بینی نتیجه مصرف در شرایط مختلف باغ نیستند.

مشخصات و اطلاعات تکمیلی کود مایع فروت‌ست شیمی کشاورز نیز در فروشگاه اینترنتی برناکود در دسترس است.

موضوع دیگری که در بررسی کودهای فروت‌ست مطرح می‌شود، تفاوت شرایط باغ‌ها از نظر وضعیت تغذیه‌ای، مرحله رشد و عوامل محیطی است. عواملی مانند دما، گرده‌افشانی، تنش آبی و سلامت درخت نیز می‌توانند بر گلدهی و تشکیل میوه تأثیر بگذارند. بنابراین، ارزیابی عملکرد این محصولات نیازمند توجه به مجموعه‌ای از شرایط تغذیه‌ای و محیطی است.

برناکود؛ دسترسی به اطلاعات محصولات و آموزش‌های کشاورزی

گسترش تنوع کودها و نهاده‌های کشاورزی، اهمیت دسترسی به اطلاعات فنی و محتوای آموزشی را بیشتر کرده است. در این شرایط، وجود مجموعه‌هایی که مشخصات محصولات، موضوعات تغذیه گیاهی و خدمات مشاوره را در کنار یکدیگر ارائه می‌کنند، می‌تواند فرایند بررسی گزینه‌های موجود را برای کشاورزان ساده‌تر کند.

برناکود مجموعه‌ای فعال در زمینه معرفی و عرضه نهاده‌های کشاورزی، انتشار مقالات آموزشی و ارائه خدمات مشاوره در حوزه تغذیه گیاهان است. این مجموعه با همراهی دکتر فرهاد برنا، موضوعات مرتبط با کوددهی محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای را بررسی می‌کند.

در بخش بلاگ برناکود، مطالبی درباره زمان‌بندی کوددهی، نقش عناصر غذایی، تغذیه درختان میوه، تقویت ریشه و مدیریت شرایط خاک منتشر شده است. بخش فروشگاهی این وب‌سایت نیز مشخصات گروه‌های مختلف کود، از جمله کودهای کامل، فسفر بالا، پتاسیم بالا، ریزمغذی‌ها و ترکیبات تخصصی را ارائه می‌دهد.

یکی از محورهای فعالیت برناکود، توجه به ارتباط میان ویژگی‌های فنی کودها و شرایط رشد گیاهان است. در این رویکرد، اطلاعاتی مانند نوع محصول کشاورزی، مرحله رشد، وضعیت خاک، روش آبیاری و سابقه تغذیه از جمله موضوعاتی هستند که در بررسی نیازهای مزرعه یا باغ مطرح می‌شوند.

وجود اطلاعات آموزشی در کنار مشخصات محصولات و امکان ارتباط با کارشناسان، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا کاربران از برناکود به‌عنوان یکی از مراجع قابل‌اتکا برای آشنایی با نهاده‌های کشاورزی و بررسی اطلاعات تغذیه گیاهی استفاده کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه مطالب آموزشی، آشنایی با محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت برناکود مراجعه کنند.

در مجموع، آشنایی با مراحل تغذیه گندم، شناخت ترکیبات کودهای فروت‌ست و دسترسی به منابع آموزشی کشاورزی، می‌تواند به درک دقیق‌تر نیازهای گیاهان کمک کند. در این میان، اطلاعات عمومی و جدول‌های آموزشی، ابزارهایی برای افزایش آگاهی هستند و ارزیابی اختصاصی شرایط هر مزرعه یا باغ همچنان اهمیت خود را دارد.