تنگه هرمز به فرمان تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در ادبیات تحلیل راهبردی و محافل اندیشکده‌ای غرب، گهگاه گزاره‌ای خطا با هدف کوچک‌سازی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تکرار می‌شود: «کارت تنگه هرمز دیگر کارایی ندارد و سوخته است.» متاسفانه برخی در داخل نیز این گزاره را طوطی‌وار تکرار می‌کنند. اما واقعیت میدان، در تضاد با این انگاره‌های سطحی است. تنگه هرمز هرگز به یک ابزار فاقد کارکرد یا نمادین تبدیل نمی‌شود؛ بلکه شریان حیاتی انرژی جهان است که صبغه و کارآمدی آن روزبه‌روز احیا و تقویت می‌شود. برای اثبات زنده ‌بودن این اهرم سترگ، نیازی به استدلال‌های انتزاعی نیست؛ کافی است به داده‌های ملموس و معادلات بازار انرژی رجوع کنیم. در این مقطع حساس، با تشدید تمرکز و عملیات مداوم ایران علیه شناورها و نفتکش‌های متخلف عبوری از کریدور جنوبی و اصطلاحا عمانی تنگه هرمز، معادله امنیت انرژی دگرگون شده است.

فشار عملیاتی فزاینده در کریدور جنوبی، امنیت ترددهای تجاری را به شدت متزلزل ساخته است. طی روزهای اخیر در نتیجه اقدامات قانونی سپاه و ارتش و همچنین حماسه مین‌های کارگذاری شده، حجم عبور انرژی یا همان نشتی ترانزیتی کریدور جنوبی در تنگه هرمز با سرعتی بی‌سابقه به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. این شوک ساختاری در عرضه، تعادل بازار را بر هم زد و بهای هر بشکه نفت خام با جهشی خیره‌کننده از ۹۵ دلار به آستانه ۱۲۰ دلار پرتاب شد. در همین راستا، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه شب اعلام کرد: از ابتدای روز جمعه دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیرمجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش‌سوزی شدید از کار افتاد و در جای خود متوقف شدند.

این نفتکش‌ها در مجموع بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می‌کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده است و خدمه کشتی آن را ترک کرده‌اند. مجموع تحولات بیانگر استیلای کامل ایران بر پهنه تنگه هرمز است. معادلات امنیتی خلیج فارس در چنبره اراده راهبردی ایران تبلور یافته است؛ جهانیان باید بدانند که تنگه هرمز، نه یک آبراه بین‌المللی خنثی که کانال تنفس و عرصه اقتدار دریایی جمهوری اسلامی است. حاکمیت عملیاتی ایران بر پهنه تنگه هرمز، ژئوپلتیک انرژی را به تعظیم واداشته و کلید گشایش و بستن شریان حیاتی اقتصاد جهان را تمام‌قد در دستان تهران قرار داده است.