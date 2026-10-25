به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی عباسی صبح یکشنبه در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در جمع مردم شهرستان سامان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با اشاره به جنگ اقتصادی و احتمال حمله نظامی دشمن، آمادگی رزمندگان و الگوگیری از جهاد تبیین، روشنگری چهره‌به‌چهره، گریه سیاسی و ولایت‌پذیری آن حضرت را ضروری دانست.

وی تصریح کرد: در ایام محاصره سخت اقتصادی قرار داریم؛ دشمن برای فروپاشی اقتصاد ما فشار می‌آورد و اکنون که در این عرصه موفق نشده، احتمال حمله نظامی بسیار بالاست. در جبهه اقتصادی و نظامی، اگر رزمنده‌ای که در میدان است آمادگی نداشته باشد و کم بیاورد، دشمن به خواسته خود می‌رسد و زحمات گذشتگان زیر سؤال می‌رود.

عباسی با بیان اینکه رزمنده در این جبهه به الگو نیاز دارد، افزود: ایام فاطمیه فرصت الگوگیری است. زندگی حضرت زهرا(س) را می‌توان از یک منظر سیاسی به دو بخش تقسیم کرد؛ پیش از رحلت پیامبر(ص) و پس از آن تا شهادت حضرت. دوره رسمی رزمندگی حضرت زهرا(س) از رحلت پیامبر تا شهادت ایشان حدود سه ماه بود، اما سه ماهی که اثرش تا قیامت و تا ظهور حضرت حجت(عج) ماندگار شد.

وی «جهاد تبیین» بزرگترین درس دانست و تصریح کرد: حضرت زهرا(س) از لحظه شهادت رسول الله(ص) تا شهادت خود و حتی پس از آن، برای احقاق حق امیرالمؤمنین(ع) و بازگشت اسلام به مدار اصلی خود جهاد کرد. ایشان در مسجد پیامبر(ص) خطبه خواند و سخنرانی کرد؛ ایشان آنجا که پای حق و ولایت در میان بود با کمال وقار وارد میدان شد و حرف حق را فریاد زد.

عباسی ادامه داد: وقتی خطبه‌ها و سخنرانی‌ها کافی نبود، حضرت زهرا(س) جهاد تبیین چهره‌به‌چهره را آغاز کرد؛ شبانه با امیرالمؤمنین(ع) و فرزندانش به در خانه مهاجر و انصار می‌رفت و یادآوری می‌کرد که مگر غدیر را فراموش کرده‌اید. امروز نیز مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حضور بیشتر در میدان، با جهاد تبیین و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره محقق می‌شود؛ چه بسا از خانواده خود انسان شروع شود.



وی گفت: وصیت حضرت به دفن شبانه و مخفیانه نیز خود یک جهاد تبیین ماندگار بود تا این پرسش تا قیامت باقی بماند که چرا قبر دختر پیامبر(ص) مخفی است.



عباسی در پایان با اشاره به ولایت‌پذیری محض حضرت زهرا(س) در ماجرای عیادت و پذیرش نظر امام زمان خود، خاطرنشان کرد: امروز نیز در میدان، تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و آمادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن، درس اصلی از زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) است.