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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

وزش باد و رگبار نقطه‌ای خوزستان را فرا می‌گیرد

وزش باد و رگبار نقطه‌ای خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: عبور ریزموج‌ها تا اواسط هفته موجب افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای نقطه‌ای در استان می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده عبور ریزموج‌ها تا اواسط هفته از فراز استان است که این سامانه سبب افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق در برخی نقاط می‌شود و در این مدت تغییرات دمایی محسوس نیست و نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه و آغاجاری با دمای ۳۷.۵ و ایذه و دهدز با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز فرودگاه به بیشینه دمای ۳۶.۷ و کمینه دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6989061

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