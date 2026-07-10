محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه به‌ویژه طی بعدازظهرها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد به‌صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته را تشریح کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۴ و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان گفت: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۱ و کمینه دمای ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.