افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: عبور ریز موج‌ها طی امروز افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق را در ارتفاعات استان به همراه دارد که دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی افزود: تا فردا روند تغییرات دمایی به صورت افزایشی پیش‌بینی می‌شود و سپس تا اوایل هفته آینده دما با شیب ملایمی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: امیدیه با دمای ۴۴.۳ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری درباره دمای هوای مرکز استان گفت: اهواز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۰.۴ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.