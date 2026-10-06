  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان

افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر امشب تا اواخر روز چهارشنبه شاهد افزایش رطوبت و شرجی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: عبور ریز موج‌ها طی امروز افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق را در ارتفاعات استان به همراه دارد که دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی افزود: تا فردا روند تغییرات دمایی به صورت افزایشی پیش‌بینی می‌شود و سپس تا اوایل هفته آینده دما با شیب ملایمی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: امیدیه با دمای ۴۴.۳ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری درباره دمای هوای مرکز استان گفت: اهواز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۰.۴ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6969545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها