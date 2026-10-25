اعتراف صهیون به انزوای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره احتمال پایان کمک‌های نظامی آمریکا و آمادگی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و بانکی، نشانه‌ای از افزایش نگرانی تل‌آویو نسبت به آینده رابطه راهبردی با واشنگتن تلقی می‌شود. نخست‌وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات گفت تداوم دریافت ده‌ها میلیارد دلار کمک تضمین‌شده نیست و دستور تهیه طرحی برای بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین و سازوکارهای مالی جایگزین را صادر کرده است. نظرسنجی‌های آمریکایی از گسترش نگاه منفی به اسرائیل، به‌ویژه در میان نسل جوان، خبر می‌دهند.

براساس داده‌های پیو، در مارس ۲۰۲۶ حدود ۶۰درصد بزرگسالان آمریکایی دیدگاهی نامطلوب به اسرائیل داشتند. نظرسنجی دانشکده حقوق مارکت نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ این رقم را ۵۹درصد ثبت کرد و نشان داد ۵۵درصد پاسخ‌دهندگان کمک نظامی واشنگتن به تل‌آویو را بیش از اندازه می‌دانند. گالوپ در فوریه گزارش داد ۴۱درصد آمریکایی‌ها با فلسطینیان همدلی می‌کردند و ۳۶درصد با اسرائیلی‌ها؛ این فاصله از نظر آماری معنادار است. این شاخص‌ها به‌تنهایی پایان حمایت آمریکا را ثابت نمی‌کنند، اما از فرسایش اجماع پیشین و افزایش هزینه رابطه حکایت دارند. بحث استقلال راهبردی، پیامدهای جنگ غزه و نقش لابی‌ها در سیاست خارجی آمریکا برجسته شده است؛ مسائلی که می‌توانند بر محاسبات منطقه‌ای و آینده حمایت واشنگتن از تل‌آویو اثر بگذارند.

هشدار درباره آینده شوم

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی، در جریان کارزار انتخاباتی خود هشدار داد که تل‌آویو باید برای قطع کمک‌های نظامی آمریکا آماده باشد. او با اشاره به تغییر شرایط سیاسی در واشنگتن تأکید کرد که توقف این کمک‌ها «فقط مسأله زمان» است و اسرائیل باید از هم‌اکنون برای مواجهه با چنین شرایطی آمادگی داشته باشد. نتانیاهو که این اظهارات را چند روز پیش از انتخابات اسرائیل مطرح کرد، در گفت‌وگو با شبکه اقتصادی کانال ۱۰ این رژیم از صدور دستور برای آماده‌سازی مقدمات مقابله با تحریم‌های احتمالی اقتصادی و بانکی خبر داد. او با اشاره به کمک‌های ده‌ها میلیارد دلاری آمریکا به بودجه دفاعی اسرائیل گفت که تل‌آویو نمی‌تواند برای تداوم این حمایت‌ها حساب قطعی باز کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بانکی را جدی دانست و بر ضرورت آماده‌سازی اقتصادی برای مقابله با چنین محدودیت‌هایی تأکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره امکان استفاده از فناوری بلاک‌چین برای دور زدن تحریم‌ها، این فناوری را یکی از راهکارهای احتمالی دانست و اعلام کرد که دستور تهیه طرحی در این زمینه را صادر کرده است. افزایش مخالفت‌ها در افکارعمومی آمریکا با کمک نظامی به اسرائیل، به‌ویژه در پی جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای، ازجمله زمینه‌های مطرح‌شده برای این نگرانی‌هاست.



منفورترین رژیم جهان

اظهارات جدید نتانیاهو را باید در پرتو افول شدید اعتبار رژیم‌صهیونیستی در اقصی‌نقاط جهان به‌واسطه سه سال نسل‌کشی ممتد در منطقه خاورمیانه «غرب آسیا» قلمداد کرد؛ جنایاتی که هزینه استمرار روابط دیپلماتیک گرم با تل‌آویو را برای دولت‌های نظام بین‌الملل بالا برده است. در همین راستا، عبدالخالق عبدالله، چهره آکادمیک مشهور اماراتی، اخیرا نتیجه یک نظرسنجی را در صفحه شبکه اجتماعی ایکس خود منتشر کرد که نشان می‌دهد اسرائیل منفورترین رژیم جهان است.این شخصیت دانشگاهی اماراتی تاکید کرد که نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد اسرائیل امروز با ۷۵/۹۸ درصد آرا منفورترین نوع حکمرانی در جهان به‌شمار می‌رود. بعد از انتشار این نظرسنجی توسط شخصیت مذکور اماراتی، کاربران تاکید کردند که بعد از اسرائیل، امارات در جایگاه دوم منفورترین دولت‌های جهان قرار دارد.

این کاربران همچنین گفتند که در جهان عرب، امارات به‌طور مشترک با اسرائیل رتبه اول منفورترین دولت‌های جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین داده‌های گردآوری‌شده در ۳۶کشور بین فوریه تا می ۲۰۲۶ نشان می‌دهد به‌طور میانگین ۶۷درصد بزرگسالان دیدگاهی نامطلوب نسبت به رژیم‌صهیونیستی دارند؛ روندی که از گسترش نارضایتی جهانی در پی جنگ غزه و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران حکایت می‌کند. این نگاه منفی در کشورهای مسلمان، بخش‌هایی از اروپا، میان جوانان و جریان‌های سیاسی چپ‌گرا پررنگ‌تر است. همچنین، کاهش اعتماد عمومی در شماری از کشورها به تضعیف جایگاه بنیامین نتانیاهو انجامیده است. همزمان، تداوم فشارهای حقوقی و دیپلماتیک و سست‌شدن پیوندهای بین‌المللی تل‌آویو، هزینه‌های سیاسی جنگ را افزایش داده است؛ تحولاتی که نشان می‌دهد پیامدهای تقابل نظامی فراتر از میدان نبرد گسترش یافته و معادلات منطقه‌ای و جایگاه جهانی رژیم‌صهیونیستی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

اعتراض دوحزبی به سیاست‌های اسرائیل

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، عبدل السید، نامزد دموکرات مجلس سنای این کشور از ایالت میشیگان، با انتقاد از سیاست‌های اسرائیل گفت: «متحدی که پول‌تان را می‌گیرد تا شما را به جنگ‌هایی بکشاند که نباید در آنها بجنگید، متحد نیست.» او همچنین تأکید کرد که نمی‌خواهد مالیات شهروندان آمریکایی صرف تأمین مالی بی‌قیدوشرط ارتش‌های خارجی شود و از هزینه‌های جنگ ایران و حمایت واشنگتن از اسرائیل انتقاد کرد. السید پیش‌تر نیز اقدامات دولت اسرائیل در غزه را مصداق جنایت جنگی و نسل‌کشی توصیف کرده بود؛ اتهامی که دولت اسرائیل آن را رد می‌کند.

در کنگره آمریکا نیز برنی سندرز، سناتور مستقل، برای جلوگیری از فروش نزدیک به ۶۵۹میلیون دلار تسلیحات آمریکایی به اسرائیل تلاش کرد و گفت: «دیگر سلاحی برای حمایت از یک جنگ غیرقانونی ارسال نکنید.» در سپتامبر، کریس ون‌هولن، سناتور دموکرات، نیز خواستار پاسخگویی درباره افزایش خشونت در کرانه باختری و کشته‌شدن شهروندان آمریکایی شد؛ قطعنامه او با حمایت ۴۶ دموکرات و یک جمهوریخواه روبه‌رو شد، اما به تصویب نرسید. همچنین شش نماینده مجلس نمایندگان، شامل برد اشنایدر، کریگ گلدمن، آن واگنر، دبی واسرمن شولتز، جیمی پانتا و گاس بیلیراکیس، نسبت به مسدودکردن درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار دادند و اعلام کردند این اقدام «خطر تسریع فروپاشی مالی کرانه باختری» را در پی دارد.

در دولت دونالد ترامپ نیز برخی مقام‌ها انتقادهایی را تحت فشار افکارعمومی مطرح کرده‌اند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ۱۷ اکتبر درباره حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری، ازجمله حمله به یک عکاس آمریکایی، گفت: «از دیدن این تصاویر و آنچه شاهدش هستیم، بسیار ناراحت شده‌ایم.» و افزود: «از اسرائیلی‌ها خواسته‌ایم و همچنان می‌خواهیم که با این اقدامات برخورد کنند.» جرد کوشنر، فرستاده ویژه ترامپ، نیز با اشاره به موانع پیشرفت طرح بازسازی غزه گفت انتخابات اسرائیل از برخی جهات آنها را کمی غیرمنطقی می‌کند.» افزون‌براین، رویترز گزارش داده است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در بیروت را تضعیف‌کننده تلاش‌های واشنگتن برای پیشبرد صلح ارزیابی کرده است. البته این انتقادها به‌معنای تغییر رسمی سیاست آمریکا نیست و مقام‌های این دولت در موارد دیگر از اقدامات نظامی اسرائیل تماما دفاع کرده‌اند اما متغیر مخالفت مردم با همکاری به قید و شرط با رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.