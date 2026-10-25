۲۱۱ وسیله نقلیه پلاک مخدوش در زنجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب موسوی از توقیف ۱۲۶ دستگاه موتورسیکلت و ۸۵ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش در اجرای طرح برخورد با این تخلفات خبر داد و با تاکید بر تداوم اجرای این طرح، گفت: مخدوش کردن پلاک عاملی برای کاهش نظارت ترافیکی، افزایش تخلفات و تضعیف ایمنی عمومی است.

وی اظهار با تاکید بر اینکه پلاک، شناسه رسمی و قانونی هر وسیله نقلیه است و خوانا بودن آن نقش مستقیمی در شناسایی خودرو، ثبت تخلفات، پیگیری جرائم و کشف وسایل نقلیه سرقتی دارد، تصریح کرد: برخورد با پلاک‌های مخدوش و وسایل نقلیه فاقد پلاک به‌صورت مستمر و در قالب طرح‌های منظم در سطح استان اجرا می‌شود و این اقدام محدود به یک مرحله نیست.

موسوی با اشاره به اثرات منفی مخدوش کردن پلاک بر نظم ترافیکی افزود: زمانی که پلاک خوانا نباشد، سامانه‌های هوشمند ترافیکی و دوربین‌های ثبت تخلف قادر به شناسایی دقیق وسیله نقلیه نیستند و این امر زمینه بروز تخلفات بیشتری مانند سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و فرار از صحنه تصادف را فراهم می‌کند.

برخورد پلیس زنجان با پلاک‌های مخدوش با هدف ارتقای احساس امنیت و پیشگیری از جرایم

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان نیز از اجرای طرح برخورد با وسائل نقلیه پلاک مخدوش خبر داد و گفت: در راستای مقابله با تخلفات مرتبط و ارتقاء نظم و امنیت، ۳۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو در این شهرستان توقیف شدند.

سرهنگ ناصر باباخانی گفت : برخورد با تخلفات مرتبط با پلاک وسائل نقلیه، یکی از اقدامات پلیس در راستای اجرای قانون، ارتقاء احساس امنیت و پیشگیری از هرگونه جرائم احتمالی است.

وی ادامه داد: خلاء شناسایی پلاک وسائط نقلیه، بستر سوءاستفاده مجرمان را فراهم می‌کند؛ بنابراین برخورد پلیس با تخلفات پلاک اقدامی پیشگیرانه برای مقابله با جرم و تسهیل شناسایی مجرمان، از جمله در پرونده‌های سرقت است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان در پایان تأکید کرد: پلیس با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای ایمنی تردد و اجرای قانون و مقررات، با تخلفات شناسایی‌شده در حوزه وسایل نقلیه برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت قوانین و همکاری با عوامل انتظامی، در ایجاد محیطی امن‌تر و منظم‌تر مشارکت داشته باشد.

هشدار پلیس نسبت به مراقبت از اموال کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: با پایان فصل کشاورزی و کاهش حضور کشاورزان در مزارع و باغات، حفاظت از اموال و تجهیزات کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سرهنگ بهروز امینی افزود: شهروندان و کشاورزان برای پیشگیری از سرقت، خانه‌باغ‌ها و انبارهای خود را به قفل و حفاظ مناسب مجهز، لوله‌ها، اتصالات، شیرهای فلکه و تجهیزات آبیاری را در محل امن نگهداری کنند.

وی یادآور شد: کشاورزان محصولات و ادوات کشاورزی را بدون مراقبت رها نکنند و در صورت امکان از روشنایی و دوربین‌های نظارتی استفاده کنند.

امینی حفاظت از سرمایه‌های کشاورزی، نیازمند هوشیاری و مشارکت همگانی دانست و تاکید کرد: هم استانی ها نسبت به تردد افراد و خودروهای مشکوک در اطراف باغات و مزارع هوشیار باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع سرقت، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.