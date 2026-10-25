به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی دو فرد مظنون به شکار غیرمجاز در جریان گشت‌زنی مأموران اجرایی و محیط‌بانان در حوزه استحفاظی رباط کریم خبر داد و گفت: اقدامات قانونی لازم در خصوص این افراد انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از تنوع زیستی اظهار کرد: گشت‌زنی و پایش مستمر مناطق تحت نظارت با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید، حفاظت از گونه‌های جانوری و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی با جدیت ادامه دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم تصریح کرد: مأموران اجرایی این اداره با رصد مستمر حوزه استحفاظی، برخورد قانونی با تخلفات زیست‌محیطی را در دستور کار دارند و در صورت احراز تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.