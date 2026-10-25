دستگیری ۶ عامل درگیری و ایجاد مزاحمت در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از محله‌های شهرستان دورود، مأموران کلانتری ۱۱ بلافاصله به محل اعزام شدند.

دستگیری عاملان درگیری در عملیات پلیس

وی افزود: عاملان درگیری و ایجاد مزاحمت با مشاهده حضور مأموران انتظامی قصد فرار داشتند که با اقدام به‌موقع و عملیات پلیس، هر ۶ نفر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود تصریح کرد: برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی

نوریان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی، هشدار داد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام برای برهم زدن آرامش جامعه، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.