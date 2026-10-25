توزیع شیر و بیسکویت طی ۳۰ نوبت در مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی با اشاره به برنامه‌های پشتیبانی از مدارس در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: قرارداد تأمین بیسکویت منعقد شده و فرایند نهایی‌سازی قرارداد تأمین شیر نیز در حال انجام است تا توزیع این اقلام در ۳۰ نوبت برنامه‌ریزی‌شده اجرا شود.

وی با تأکید بر نقش مدیران مدارس در اجرای منظم این طرح، خواستار هماهنگی برای توزیع به‌موقع اقلام و پیگیری نیازهای ضروری مدارس شد.

مدیریت اعتبارات با رویکرد ارتقای کیفیت آموزشی

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و نظارت مستمر را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات آموزشی دانست و گفت: بازگشایی مدارس در سال جاری، با وجود شرایط خاص، با تلاش مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش به شکلی مطلوب انجام شد.

محمدی با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی تصریح کرد: اعتبارات آموزش‌وپرورش باید به‌گونه‌ای مدیریت و هزینه شود که بیشترین اثربخشی را در فرایند تعلیم‌وتربیت داشته باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تخصیص مرحله دوم اعتبارات مدارس شبانه‌روزی بر اساس تعداد دانش‌آموزان و میزان اقامت آنان خبر داد و پرداخت هدفمند کارانه‌ها متناسب با عملکرد کارکنان را از دیگر اولویت‌های این معاونت برشمرد.

صیانت از اموال دولتی و تقویت منابع مالی مدارس

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ثبت دقیق اموال و دارایی‌های آموزش‌وپرورش، تقویت دانش حسابداری مدیران مدارس و صیانت از اموال دولتی تأکید کرد.

وی تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق استفاده قانونی از ظرفیت‌های مازاد را راهکاری برای تقویت توان اقتصادی مدارس دانست و بر لزوم مدیریت صحیح دارایی‌ها و بهره‌گیری مؤثر از امکانات موجود تأکید کرد.

سامان‌دهی امور اداری و توانمندسازی فرهنگیان

محمدی سامان‌دهی ابلاغ همکاران، پیگیری فرایند رتبه‌بندی و صدور احکام تا پایان آبان‌ماه و برگزاری دوره‌های توانمندسازی را از دیگر محورهای کاری این معاونت عنوان کرد.

وی همچنین بر رعایت عدالت در توزیع تسهیلات فرهنگیان و تقویت فعالیت‌های پژوهشی در شهرستان‌ها و مناطق تأکید کرد و این اقدامات را در راستای بهبود فرایندهای اداری و ارتقای ظرفیت‌های حرفه‌ای کارکنان آموزش‌وپرورش دانست.

تأکید بر تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردمی

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان در پایان، تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردمی در سطح شهرستان‌ها و مناطق را ضروری دانست و خواستار رسیدگی مؤثر به مطالبات فرهنگیان و شهروندان برای جلوگیری از مراجعات غیرضروری آنان به اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان شد.