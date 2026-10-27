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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۲

تغذیه رایگان بین۳۷۶هزار دانش‌آموز ابتدایی آذربایجان‌ غربی توزیع می شود

تغذیه رایگان بین۳۷۶هزار دانش‌آموز ابتدایی آذربایجان‌ غربی توزیع می شود

ارومیه - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: از هفته آینده تغذیه رایگان بین بیش از ۳۷۶ هزار دانش‌آموز ابتدایی استان توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در این زمینه از آغاز توزیع تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان از هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح با هدف تامین نیازهای تغذیه ای و کاهش نابرابری اجتماعی اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: از اول آبان‌ماه، شیر رایگان وارد انبارهای استان شده و برای تأمین شیر مورد نیاز دانش‌آموزان با دو شرکت قرارداد منعقد شده است.

صمیمی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تغذیه رایگان در طول هفته طی دو وعده در اختیار دانش‌آموزان مقطع ابتدایی قرار می‌گیرد که شامل شیر به همراه بیسکویت سبوس‌دار و روغنی خواهد بود.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی مشمول این طرح در استان ادامه داد: بیش از ۳۷۶ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی آذربایجان‌غربی از برنامه توزیع تغذیه رایگان بهره‌مند می‌شوند و اجرای این طرح با هدف بهبود وضعیت تغذیه دانش‌آموزان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای غذایی آنان در محیط مدرسه انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: این طرح در راستای توجه به سلامت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای رشد و یادگیری آنان اجرا می‌شود و تداوم اجرای منظم آن، مستلزم هماهنگی در تأمین و توزیع اقلام میان مدارس مشمول خواهد بود.

کد مطلب 6991159

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