به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در این زمینه از آغاز توزیع تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان از هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح با هدف تامین نیازهای تغذیه ای و کاهش نابرابری اجتماعی اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: از اول آبان‌ماه، شیر رایگان وارد انبارهای استان شده و برای تأمین شیر مورد نیاز دانش‌آموزان با دو شرکت قرارداد منعقد شده است.

صمیمی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تغذیه رایگان در طول هفته طی دو وعده در اختیار دانش‌آموزان مقطع ابتدایی قرار می‌گیرد که شامل شیر به همراه بیسکویت سبوس‌دار و روغنی خواهد بود.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی مشمول این طرح در استان ادامه داد: بیش از ۳۷۶ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی آذربایجان‌غربی از برنامه توزیع تغذیه رایگان بهره‌مند می‌شوند و اجرای این طرح با هدف بهبود وضعیت تغذیه دانش‌آموزان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای غذایی آنان در محیط مدرسه انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: این طرح در راستای توجه به سلامت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای رشد و یادگیری آنان اجرا می‌شود و تداوم اجرای منظم آن، مستلزم هماهنگی در تأمین و توزیع اقلام میان مدارس مشمول خواهد بود.